Seligrat: "Seguiré aquí si el Alcoyano así lo quiere"

El entrenador del Alcoyano, Toni Seligrat, mantuvo el contacto semanal con los medios para, en este caso, analizar la difícil salida de mañana al campo municipal de Cornellà.

Con todo, respondió con claridad cuando se le interrogó acerca de su futuro. La sintonía con el club es mutua y ambas partes se muestran partidarias de prolongar el contrato otro año, una situación que se producirá de manera automática en el supuesto de que la temporada concluya con el anhelado ascenso.

«Creo que ahora no es el momento de abordar mi renovación o no. Esto es fútbol y con tres derrotas seguidas pasas de héroe a villano. En el fondo, me encantaría estar mucho tiempo en Alcoy siempre que el Alcoyano así lo quiera. No tengo problema, estoy muy bien aquí».

Seligrat recordó que «tengo dos objetivos. El primero es que el equipo mejore y si puedo mejorar con el Alcoyano, perfecto. En segundo lugar está mi reto como profesional que es seguir entrenando en Segunda B ganando más dinero o ir a otro equipo mejor».

El entrenador de Torrent, por último, mantiene abiertas todas las opciones en el mercado invernal. «No hay nada descartado. Perfectamente puede entrar un futbolista mayor de 23 años y salir otro como también es posible que vengan sólo sub?23 porque tenemos cinco fichas libres», sentenció.