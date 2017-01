Borja Valle jugó los 90 minutos del encuentro de Copa del Rey que enfrentó, en Mendizorroza, a Alavés y Deportivo y que dio la clasificación para cuartos de final al conjunto vasco. Al final del duelo, el delantero berciano, que llegará cedido al Elche en el mercado de invierno, según se insiste en el seno del club franjiverde, asumió que «necesito jugar para ser feliz» y confesó estar viviendo una «situación extraña» en las últimas semanas. Reconoce que en estos momentos sólo piensa en su actual equipo pero «quiero oportunidades, si no las tengo aquí, habrá que buscar una salida, que no sé cuándo será. Pero ante todo está el Deportivo, al que no puedo dejar tirado. Estoy aquí por las bajas, y pienso en el Deportivo al cien por cien».

Valle dice sentirse «agradecido» al club gallego por su reciente renovación y recalcó que su cabeza «está pensando en el Deportivo», dejando al margen su incorporación al Elche. «Cometería un error pensando en si estoy en Elche o tengo la mudanza de camino allí. Creo que son cosas que no benefician ni a mí ni al Deportivo. Me debo al club que he representado en la Copa y así será hasta el último día».

Su cesión al Elche podría producirse finalmente la próxima semana, puesto que el Deportivo de la Coruña ya ha empezado a realizar sus primeros movimientos en el mercado invernal, como la incorporación de Ola John que ha llegado desde el Benfica.

Si al final se produce su llegada de Borja Valle como cesión, el berciano se convertirá en la segunda incorporación del mercado invernal tras Fabián.

El futbolista está deseoso de que todo se resuelva para viajar hasta Elche.