«Piqué no se dirigió a mí, no me considero tan importante»

«Piqué no se dirigía a mi, no me considero tan importante». Con estas palabras quiso evitar ayer en Alicante Javier Tebas la polémica con el defensa del Barcelona tras el partido en Villarreal en el que el jugador azulgrana se dirigió al palco realizando un gesto señalándose un ojo y dando a entender «lo has visto». El presidente de la Liga de Fútbol Profesional tiene claro que Piqué no se dirigió a él. «Es un gran profesional y yo creo que ni sabía que yo estaba en el estadio. Esa es la realidad, se dirigiría a otra persona, no me siento aludido», señaló ayer Tebas en el ADDA tras dar una conferencia sobre deporte y turismo.

«Habrá que preguntárselo a Piqué, él es un hombre que estudia las cosas, tiene sus negocios... y sabe perfectamente que la competencia arbitral no es de la Liga, por lo que no puedo darme por aludido», señaló

Lo que sí quiso dejar claro es que el nivel del arbitraje merece «una reflexión». «Es lo que él pide, no hay que sacar las cosas de quicio por lo menos por lo que hizo ayer. A veces es para un lado o para otro pero llega un momento en el que hay que reflexionar. Piqué dijo que hay que subir el nivel. Pues es algo que hay que ver en el mundo del fútbol», señaló Tebas.

Sobre si iba a haber denuncia contra Piqué por sus declaraciones sobre los árbitros, el dirigente no quiso tampoco polemizar. «No quiero entrar pero son expresiones que dicen los jugadores a la salida de un partido. No he visto insulto. Acaba la frase diciendo que hay que elevar el nivel. Y sinceramente, hay que mejorar en todas las facetas de la vida y en el arbitraje pues quizás hay que mejorarlo también», afirmó.

Sobre qué nota la pondría al arbitraje actual, Tebas apuntó que «en función de lo visto en los últimos partidos tendremos que subir un poco».

En cuanto al vídeo para rearbitrar los partidos, el presidente de la LFP se mostró claramente a favor: «Yo soy muy partidario del vídeo y cuanto antes mejor. Eso sí, como es un tema que dependerá de federaciones que no tengamos diez viendo las jugadas, que sea una cosa razonable. Lo que ha pasado esta semana nos lo hubiéramos ahorrado. No puede ser que el último que se entere de todo lo que pasa en el campo sea el árbitro, hay que evitarlo».