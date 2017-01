El Barça planta a la FIFA en la gala del premio a CR7

Ningún futbolista del Barcelona acudió anoche a Zúrich (Suiza) para participar en la gala Premios FIFA The Best, «con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles con el Athletic Club», precisó el club azulgrana. Este es el motivo esgrimido por la entidad catalana para que los cuatro jugadores reconocidos en la gala –Piqué, Iniesta, Messi y Luis Suárez– no se desplazaran a la ciudad helvética.

Los cuatro jugadores del Barça figuran en el Once Ideal de 2016 de la FIFA FIFPro (Sindicato de Futbolistas Profesionales) junto a cinco del Real Madrid –Marcelo, Sergio Ramos, Modric, Kroos y Cristiano Ronaldo–, Dani Alves del Juventus y el portero del Bayern Munich Neuer.

Por parte del Barcelona sí acudieron a la gala de la FIFA, el presidente, Josep Maria Bartomeu; el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre; el directivo Sílvio Elias; el director general, Òscar Grau; el director de Deportes Profesionales, Albert Soler; el secretario técnico del primer equipo, Robert Fernández; y el director de Fútbol, Raúl Sanllehí.

«El FC Barcelona agradece a la FIFA, que preside Gianni Infantino, y a toda su estructura ejecutiva, las facilidades que ha recibido de parte de este organismo para poder participar en la gala de hoy [por ayer]. El club expresa su reconocimiento y apoyo a los The Best FIFA Awards», concluyó la entidad azulgrana en una nota.

Mientras, Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid y de la selección portuguesa, completó ayer en Zúrich el doblete oro-platino con la consecución del premio que concede la FIFA al mejor jugador de 2016, denominado a partir de este año «The Best».

El delantero de Madeira vivió, según sus palabras, su mejor curso y los reconocimientos así lo atestiguan. Separados desde esta edición la revista «France Football» y la FIFA, ambos han premiado al jugador madridista.

La publicación gala entregó el pasado 12 de diciembre el Balón de Oro de 2016 a Cristiano, que precedió en la votación a Messi y al francés Griezmann. El luso sumó su cuarto galardón y se situó a uno del argentino.

Un mes después en una gala que tuvo lugar en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich, Cristiano recibió el primer «The Best» como mejor jugador de 2016, un trofeo recubierto de platino que presenta una forma parecida a la del la Copa del Mundo.

Al margen de datos individuales, el jugador de Madeira coronó el año, en el aspecto colectivo, con la consecución con el Madrid de la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes y además capitaneó a la selección de Portugal que consiguió por primera vez en su historia el título continental en Francia 2016.