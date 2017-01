Las apuestas deportivas online, en forma en España

El fútbol sigue siendo el deporte rey en las apuestas deportivas y las opciones para jugar cada vez son más variopintas

Las apuestas deportivas atraviesan un excelente estado de forma en España, con un crecimiento del 8% en 2016, según el informe anual de la Dirección General del Juego.

Este negocio, relativamente nuevo en nuestro país, ya mueve más de 4.000 millones de euros cada año y el fútbol sigue siendo el deporte rey, con especial relevancia de la Liga Santander. No obstante, el público está muy diversificado y el tenis, el baloncesto, el balonmano, el voleibol, el ciclismo y cualquier otro deporte, por minoritario que sea y en todas sus categorías, cuenta con amplias bases de fieles apostantes.



Perfil del jugador

El perfil del jugador tipo español es hombre, de entre 36 y 45 años, y con estudios universitarios. Cada jugador invierte una media de 293 euros anuales y casi dos de cada tres apuestas se realizan a mercados relacionados con el fútbol, sobre todo la Liga Santander, aunque también en otras ligas como la inglesa, la italiana o la alemana.

Las casas de apuestas online, además de llamativos bonos de bienvenida, realizan regularmente promociones especiales para determinados partidos o competiciones, en el caso de España con especial preeminencia en la primera división de la liga. Una de las más activas en este sentido es 888sport.es.

Las opciones para apostar -tanto en vivo como de manera previa- son de lo más variopintas, desde predecir simplemente quién ganará hasta acertar el resultado exacto, pasando por cuántos córners va a haber, si un jugador en concreto meterá gol, si habrá penalti, si se acertará o se fallará, y centenares de combinaciones sobre casi cualquier aspecto que se desarrolle sobre el terreno de juego.

Esto hace que los usuarios vivan en directo los partidos de la Liga Santander y el resto de los eventos deportivos con la máxima emoción, haciendo uso a menudo de la doble pantalla (ordenador o móvil para apostar y la televisión para seguir el partido), aunque las casas de apuestas ofrecen la opción de seguir en vivo numerosas retransmisiones.





Vocabulario de las apuestas deportivas online

Términos como apuesta simple o combinada, tipster, yield, all in, banker, bankroll, hándicap, stake, "layear", picks, value, over, under y un largo etcétera han pasado a formar parte del vocabulario de los habituales de las apuestas online, un negocio que se ha consolidado en España a un ritmo vertiginoso y todos los pronósticos apuntan a que seguirá ganando adeptos. De hecho, los estudios auguran una progresiva incorporación de la mujer al juego online, a día de hoy todavía terreno copado por los hombres.