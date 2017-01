Seligrat: «Devesa está aquí, no hay que ir de paella antes de matar al conejo»

El entrenador del Alcoyano, Toni Seligrat, analizó con frialdad la victoria frente al Mallorca B, admitiendo que «nos ha costado con el balón conseguir combinaciones largas y montar ataques rápidos. También se puede extraer otra conclusión. Un día que no hemos estado muy bien en esos dos aspectos he contabilizado nueve ocasiones claras de gol, contando el penalti. Sólo en la segunda parte, aparte de la de Navarro, Jony ha tenido otra clarísima, Ángel, Mariano y la de Barreda la sacan bajo los palos».

Seligrat aclaró con respecto al concepto de juego del Alcoyano que «nosotros no buscamos tener el balón en el campo rival, si no marcar gol lo más rápidamente posible. Si el rival nos deja y podemos circular rápido lo hacemos, pero no ha sido el caso del Mallorca B que no ha chutado a portería, Miguel Bañuz sólo ha intervenido una vez».

Sobre la aportación de los cambios dijo que «el objetivo nuestro es marcar muchos goles y que no nos marquen. La entrada de Ángel y de Mariano ha servido para que entre los dos comenzarán a generar ocasiones de gol y peligro recuperando balones en campo rival».

El técnico de Torrent tampoco quiso confirmar en esta ocasión la inminente salida de Jorge Devesa para facilitar la incorporación del central Pau Bosch. «Según la prensa así es, aunque hoy -por ayer- no tenía que haber salido nada de eso porque tocaba hablar del partido contra el Mallorca B. Vuelvo a decir lo mismo del pasado viernes si estuviera claro que no está aquí y no va a sumar al equipo no lo hubiera convocado. A día de hoy está aquí y estas cosas hasta que no están hechas... No hay que ir de paella antes de matar el conejo. El que realmente sabe el futuro del jugador es el gerente, Fernando Ovidio», concluyó Seligrat.

Cabe recordar que Devesa completó ayer la convocatoria pero ni siquiera saltó a calentar cuando si lo hicieron en momentos puntuales los canteranos Perujo y David Salomé.

El futbolista de Ibi ya ha acordado su salida del club, contraria a su voluntad, y se hará oficial en el transcurso de la semana en el momento que se pueda tramitar la ficha del central Pau Bosch, que podría debutar el próximo domingo en Cornellà.