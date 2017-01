La Liga Internacional de la Comunidad ya tiene ganadores

Las Colinas Golf puso el broche de oro a la competición de la Liga Internacional de la Comunidad Valenciana, organizada por la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana en su tercera edición. La International Match Play League 2016 ya ha concluido proclamando como campeones a los Celtic Tigers en la Liga Levante y a El Valle Golf Society en la Liga Poniente. Ha sido un magnifico año para la competición un total de 300 jugadores la han disputado con un gran ambiente y camaradería. En la liga Levante Celtic Tigers se impuso en el play off a The Falcons, en la Liga Poniente El Valle supero por un solo punto a Sportmans, dejando muestra de lo disputada que están ambas ligas.

La última ronda de la Liga Internacional se celebró en el Club de Golf y Campo Las Colinas el 11 de diciembre. Con todo el clima borrascoso de los días anteriores había preocupación de que los paraguas fueran utilizados por primera vez este año. Hubo una buena participación con un total de 96 jugadores.

División Poniente

En la división Poniente el título fue disputado por dos recién llegados a la liga, El Valle Golf Society y Sportsman Nomads Golf Society. Esta fue una división muy disputada y la final estuvo a la altura de las expectativas. Los dos capitanes Mike Pearce y Mike Wyatt sacaron a sus equipos más fuertes y El Valle se situó en la cima con una victoria de tres a uno. Hubo felicitaciones a El Valle y The Sportsman Nomads, por una final muy entretenida y tensa a su partido.

División Levante

Si la final de la división Poniente estuvo tensa, la sección de Levante era incluso más apretada, con tres equipos todos luchando por el derecho a llamarse campeones de la Liga Internacional 2016. Los Tigres Celtas y los titulares tenían una ventaja de un punto sobre The Falcons y una ventaja de dos puntos sobre Bonalba European Team. Los Tigres estaban jugando a los Nómadas Celtas y no se daba ni se esperaba un cuarto. Los Falcons y Bonalba European Team jugaron entre sí, con el vencedor de este partido con la esperanza de que los Celtas Nomads les haría un favor. Los nómadas sacó una de sus mejores actuaciones de la temporada y derrotó a los Tigres. La tensión era palpable mientras el comité esperaba el resultado del otro partido. Los Falcons necesitaban una victoria para ser coronados campeones y Bonalba necesitaba una victoria para forzar un play-off con los Tigres. El play-off fue entre The Tigers y The Falcons. En una disputadísmia partida los Tigres fueron confirmados campeones para 2016. Qué emoción qué tensión.

Hubo felicitaciones para los equipos de las dos divisiones por un año excelente. Se espera una ampliación de las dos divisiones de 10 equipos que ya hay 22 equipos que muestran interés. El primer partido de la nueva temporada es en Alicante Golf el 21 de enero.