Exhibición del alicantino Felipe Orts en el Campeonato de España

El ciclista de Villajoyosa, Felipe Orts, ha revalidado en Valencia el título de campeón de España de Sub`23 que consiguió la pasada temporada en Torrelavega. Tras una auténtica exhibición entró en meta con un minuto y 46 segundos de ventaja sobre Samuel González y Jokin Alberdi, que le han acompañado en el podio.

Los pronósticos se cumplieron y el corredor alicantino dejó claro que es el mejor de la categoría y un ciclista capaz de brillar en unos años en el panorama internacional. Coreado por toda su afición, un autobús de seguidores de Villajoyosa viajaron a Valencia para animarle, Orts se fue solo para adelante desde el inicio y dejó que el resto de corredores lucharan por las otras dos medallas en un circuito rápido, que le iba como anillo al dedo, diseñado en el antiguo cauce del río Turia.

Al final de la carrera Felipe Orts, con su maillot de campeón, era un corredor feliz. «Corría en casa, con la presión de ser favorito, pero todo me ha salido bien y he podido llegar a la meta en solitario. Los campeonatos de España son complicados y aunque vayas con un punto más que el resto hay que asegurar y no cometer errores. No me he relajado hasta que no he pasado la línea de meta», confesaba. Orts agradece el apoyo de sus seguidores, que no dejaron de vitorearlo durante toda la prueba. «Cada día somos más y quiero seguir brindando triunfos a los míos», confesó antes de reconocer que «esta temporada todavía hay mucha tela que cortar. Está el Mundial, donde aspiro a lo máximos, y siete carreras más de carácter internacional».