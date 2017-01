El Alcoyano quiere derrotar mañana al Mallorca B (11.30) y meter presión al líder Barcelona B

El Alcoyano alza el telón de la segunda vuelta recibiendo mañana en El Collao (11.30 horas) al filial del Mallorca con el objetivo de prolongar la dinámica positiva delante de su afición, donde no conoce la derrota desde octubre de 2015, y de meter presión con un triunfo al líder Barcelona B que visitará por la tarde el complicado feudo del Atlético Saguntino.

El entrenador, Toni Seligrat, vuelve a disponer de los efectivos justos para conformar el eje de la defensa por la sanción de Tomás Ruso, la lesión de Fran Miranda y la imposibilidad burocrática de alinear a Pau Bosch, el primer y único fichaje hasta la fecha del mercado invernal.

La combinación más probable pasa por la apuesta de Barreda y por la reaparición de Mario Fuentes. Seligrat vuelve a disponer asimismo de David Torres que volverá a configurar el ataque junto a Mariano Sanz desplazando a Gato a una de las bandas. Mario Arques y Ángel López se disputarán la vacante de Fran Miranda en la medular.

El probable "once" del Deportivo estará formado por: Marc Martínez; Álvaro García, Barreda, Mario Fuentes, Navarro; Gato, Jony Ñíguez, Mario Arques, Jose García; Mariano Sanz y David Torres.

El Mallorca B, por su parte, viene de acabar el año con dos derrotas consecutivas (Hércules y Villarreal B) coincidiendo con la llegada al banquillo del tándem Gálvez/Alfonso quienes no podrán alinear por sanción a Fernando Cano y Jaime.