La selección valenciana logra la plata en el Nacional con los alicantinos Orts y Lloret

Galicia ha conseguido el título en el relevo por selecciones que abría el Campeonato de España Loterías de ciclocross que se celebra este fin de semana en Valencia. La Comunidad Valenciana, con los alicantinos Miguel Lloret y Felipe Orts dentro del equipo, y Euskadi, completaban el podio. El sexteto gallego superó por apenas 2" al conjunto valenciano, formado por el élite Álvaro García, el master 30 Raúl Ballesteros, el junior Miguel Lloret, el cadete Marc Cabedo, la fémina Alba Teruel y el sub 23 Felipe Orts, mientras que Euskadi cedía apenas 6". En el último relevo, el junior Feijoo mantuvo el tipo para lograr ese oro para Galicia. Ni la experiencia de Larrinaga, ni el brío del ciclista de Villajoyosa Felipe Orts, que firmó la vuelta más rápida con 5:18, pudieron cambiar el desenlace, si bien los valencianos terminarían rebasando a los vascos y se llevaban la plata.

En busca de título

Felipe Orts disputa hoy en Valencia, a partir de las 15:45, la prueba de Sub 23 de los Campeonatos de España de ciclocross Loterías Valencia en la que aspira a lograr el título de campeón. "Es mi último año en esta categoría y quiero ser campeón en casa y rodeado de amigos. Un autobús de seguidores llega de mi pueblo para animarme y no quiero defraudarles", indica Orts. que ya llegó a lo más alto del podio en 2013 en juniors y el año pasado en Sub 23.

El corredor alicantino afronta el reto en un circuito que conoce bien y en el que ya ganó la temporada pasada en la Copa de España. "Es rápido y técnico. Me va bastante bien", añade Orts antes de asumir su condición de favorito. "Durante toda la Copa de España he sido el mejor Sub 23 en todas las carreras. Si rindo a mi nivel, confío en no tener problemas", sentencia.