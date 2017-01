Pep Guardiola, entrenador del manchester city: «No voy a ser presidente del Barça; para eso ya está Piqué»

­Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, negó ayer estar interesado en regresar al Barcelona en un futuro y aseguró que no se ve como presidente del conjunto azulgrana y que «para eso ya está Piqué».

El técnico de Santpedor salió al paso de las declaraciones del italiano Fabio Capello, que afirmó que Pep dejaría los banquillos un día para ser presidente del Barça.

«Tuve la suerte de ser entrenado por Fabio Capello y le diré que nunca seré presidente del Barcelona... Para eso ya está Gerard Piqué», dijo este martes Guardiola, en la rueda de prensa previa al duelo de tercera ronda de la Copa de Inglaterra (FA Cup) frente al West Ham (19:55 GMT).

«No voy a entrenar cuando tenga 60 años... ¡Pero, eh, tengo 45 años! Estoy en un lugar perfecto para seguir trabajando. En el futuro quiero hacer algo más en mi vida. Empecé muy pronto a jugar al fútbol. Quizás fue inapropiado decir que estoy empezando a despedirme de mi carrera», sostuvo.

El City llega al duelo de hoy ante los 'Hammers' después de ganar con apuros al Burnley (2-1), en un duelo en el que sufrió la tempranera expulsión del brasileño Fernandinho.

«Ganamos dos días después de lo de Anfield (derrota 1-0), jugando con uno menos durante una hora. Me alegré mucho por la victoria, ya que el Burnley es un equipo complicado y lo está haciendo muy bien esta temporada. Algunos no valoran que jugamos 60 minutos con un futbolista menos dos días después de disputar un partido», apuntó el catalán.

Guardiola negó, además, que fuera a rotar el equipo de cara al partido de la FA Cup frente al West Ham en el Estadio Olímpico de Londres: «¿Rotar? No. El West Ham es un equipo de Premier League, jugamos fuera y será duro. Quiero seguir en esta competición», dijo.

«En España, la Copa del Rey es a doble partido, es predecible lo que pueda pasar. Tengo entendido que la FA Cup es especial porque los equipos pequeños pueden eliminar a los grandes; es lo que lo hace fascinante y lo estoy esperando con ganas. No tuvimos suerte con el sorteo porque nos tocó un rival de la Premier League», concluyó Pep.