Al Attiyah y Pedrero ganan la primera etapa del Dakar

El catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) ganó este lunes en la categoría coches la primera etapa del Dakar, la única que se corre en Paraguay, con un tiempo de 25:41 minutos, seguido de cerca por los españoles Xavier Pons (Ford), segundo a 24 segundos, Nani Roma (Peugeot), tercero a 29, y Carlos Sainz (Peugeot), cuarto a 33.



En motos, el francés Xavier De Soultrait (Yamaha), el más rápido de la primera etapa del Dakar, fue penalizado con un minuto extra por exceder el límite de velocidad, lo que deja al catalán Juan Pedrero (Sherco), que fue segundo, como líder en la general y ganador de la etapa.



Fuentes de la organización confirmaron a Efe que la penalización ocurrió en la etapa cronometrada, por lo que Pedrero, que había finalizado a dos segundos del francés, se convirtió en ganador de la etapa con un tiempo de 28:22 minutos.





BIKES ?? - France's Xavier De Soultrait reflects on his stage 1 win. / @Soultrait reflexiona sobre su victoria en la etapa 1. #Dakar2017 pic.twitter.com/304fdbaeVb

Today, the first stage of the #Dakar2017 went through stunning landscapes. / Hoy, el Dakar pasó por asombrosos paisajes. ???? #DakarParaguay pic.twitter.com/7BatEfxHP8