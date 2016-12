El ciclista Bradley Wiggins se retira a los 36 años

El ciclista británico Bradley Wiggins, ganador del Tour de Francia en 2012 y de ocho medallas olímpicas -cinco de ellas de oro-, ha anunciado este miércoles su retirada a los 36 años.

A través de un comunicado, Wiggins reconoce que durante 20 años cumplió "el sueño que tenía desde niño" y aseguró que el año 2016 "marca el final del camino".

"He sido tremendamente afortunado de haber podido vivir un sueño y de haber cumplido la aspiración que tenía de niño, que era vivir y dedicarme plenamente al deporte del que me enamoré a los 12 años. He conocido a mis ídolos y he competido junto y contra los mejores durante 20 años", afirmó el británico en la misiva, publicada en su página de Facebook.

"He trabajado con los mejores entrenadores y mánagers, con los que estaré eternamente agradecido por todo su apoyo", indicó. "Lo que más guardaré será el apoyo y el amor que sentí del público en todo momento. El ciclismo me lo ha dado todo y no podría haber conseguido nada sin la ayuda de mi mujer Cath y de nuestros hijos", sostuvo.

El pasado mes de agosto, Wiggins se convirtió en el deportista británico más laureado de la historia, cuando ganó la medalla de oro -su octava presea olímpica- en los Juegos de Rio de Janeiro 2016.

"2016 es el final del camino en este capítulo; seguimos adelante. Con los pies en la tierra y la mente en el cielo: los chicos de Kilburn no ganan medallas olímpicas y Tours de Francia. Ahora sí lo hacen", concluyó Wiggins en su misiva, publicada junto a una fotografía con sus medallas, trofeos y maillots más destacados.