Rafa Valls iniciará la temporada 2017 en Australia en el Tour Down Under

Rafa Valls acudió ayer en Bruselas a la presentación del equipo Lotto Soudal después estar una semana concentrado con la escuadra belga en Mallorca. El ciclista contestano, tras una campaña donde las lesiones no le han dejado rendir a su nivel, comienza la temporada en Australia a finales de enero, en el Tour Down Under, donde fue octavo en la última edición. Formará equipo con Armée, Lars Bak, Sean De Bie, Thomas De Gendt, Adam Hansen y James Callum Shaw. Después, correrá Vuelta Andalucía, Abu Dabi y la Volta a Catalunya. Todavía no sabe qué vuelta grande disputará. "Quiero ver a qué nivel estoy después de tantos meses sin competir", asegura un Valls ilusionado en que arranque la nueva campaña para recuperar el tiempo perdido.

Rafa Valls no pudo competir en 2016, por una lesión casera, el Campeonato de España de Fondo en Carretera disputado en su pueblo, Cocentaina, además de en la Vuelta a Suiza. Eligió el Tour de Polonia para ponerse en condiciones para la Vuelta España, pero sufrió una caída y se rompió un hueso de la pelvis en la tercera etapa. El alicantino no necesitó cirugía, pero ya no pudo estar en la ronda nacional, en la que había puesto grandes ilusiones, máxime con las dos etapas que se iban a correr en Calpe y Aitana. A partir de ahí, su equipo le sugirió que lo mejor era ya pasar por el quirófano lo antes posible, como así hizo en Herentals en septiembre.

Tras la oportuna rehabilitación, Rafa Valls, ya lleva trabajando duro de cara a una campaña en la que espera ser el ciclista que llevó a entrar en la nómina del Lotto Soudal. En 2015, ganó el Tour de Omán, y fue octavo en la París-Niza y undécimo en el Critérium del Dauphiné.