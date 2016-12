Goleada del Atlético en su trámite contra el Guijuelo

El Atlético de Madrid solucionó este martes con seriedad y un 4-1 el trámite contra el Guijuelo rumbo a los octavos de final de la Copa del Rey, sellado con tantos de Juanfran Torres, Fernando Torres, Nicolás Gaitán y Ángel Correa y con el reestreno de Alessio Cerci de rojiblanco dos años después.

A la espera de su adversario en esa ronda -lo sabrá el próximo viernes en el sorteo-, no le apenas ninguna opción a su rival. No lo hizo en la ida, con un 0-6, ni tampoco en la vuelta, en la que, superado el cuarto de hora, ya había tomado ventaja. Asistió el ghanés Thomas Partey, tras una jugada individual, y marcó el argentino Nico Gaitán con una buena rosca para estrenar el marcador.

Hasta ahí aguantó el Guijuelo, goleado después sin discusión. Era el minuto 17. Cuatro después llegó el 2-0, con un sensacional pase de Fernando Torres, un cabezazo al larguero de Gaitán y el gol del argentino Ángel Correa, que recogió el rechace y batió al portero Carlos Morales, cedido por el Atlético de Madrid al club salmantino.

Después, en el 28, el 3-0 de Juanfran Torres, con un derechazo desde fuera del área. Jugó este martes como extremo derecho, con el croata Sime Vrsaljko como lateral; la "alternativa de juego" para "buscar soluciones de cara al futuro" que anunció el entrenador argentino Diego Simeone en la víspera que iba a probar este martes.

El resto del once mantuvo la fisonomía prevista, con minutos para los menos habituales y con continuidad para Saúl en el medio centro, la demarcación en la que despuntó en las categorías inferiores y en la que se perfila ahora de nuevo, quizá como otra de las soluciones para el futuro que maneja el técnico para prolongar en 2017.

Habrá pruebas mucho más exigentes para comprobar si ambas situaciones tienen vuelo en las fechas más próximas, pero de momento ya es un opción en el Atlético, dueño del partido de principio a fin, con una parada más tarde de Moyá a Manu Dimas y con una expulsión por doble amarilla en el Guijuelo: Raúl, en el minuto 32.

Si el debate por el triunfo había sido inexistente antes, a igualdad de fuerzas once contra once; una hora de juego once contra diez agrandó aún más el abismo que separa a ambos equipos, por futbolistas, por presupuesto, por categoría, por nivel... a la vez que el Atlético sumó un gol más antes del descanso, anotado por Fernando Torres al borde del intermedio con un toque sutil (4-0).

Mantuvo el control el Atlético, que tomó el choque con seriedad, una cuestión irrenunciable en cada encuentro que disputa, sea cual sea el rival y la competición, aunque bajó el ritmo en la segunda mitad, el momento para la reaparición de Cerci. Dos años después, tras jugar cedido en Milán y Génova, volvió a tener minutos como rojiblanco.

Entró al campo a la hora de partido, en sustitución de Saúl Ñíguez, con 30 minutos para volver a sentirse futbolista, para demostrar las virtudes que en el verano de 2014 le llevaron hasta el Atlético. Mostró detalles mientras recupera su mejor versión, la que demostró en el Torino y le dirigió incluso al Mundial en 2014.

Después entraron el francés Kevin Gameiro y el belga Yannick Carrasco, el uruguayo José María Giménez jugó el tramo final en el medio centro y el marcador terminó 4-1, con el gol del honor de Pino para el Guijuelo, el final de una eliminatoria con un resultado de 10-1 en el global y con el Atlético en octavos de la Copa del Rey.

FICHA TÉCNICA

4 - Atlético de Madrid: Moyá; Vrsaljko, Giménez, Savic, Lucas; Juanfran, Thomas, Saúl (Cerci, m. 60), Gaitán (Carrasco, m. 73); Correa (Gameiro, m. 73) y Fernando Torres.

1 - Guijuelo: Morales; Raúl, Héctor, Jonathan (Ayala, m. 75), Ángel; Carmona, Maiki (Piojo, m. 69), Marc, Álvaro, Jorge; y Dimas (Pino, m. 46).

Goles: 1-0, m. 17: Gaitán, a pase de Thomas. 2-0, m. 21: Correa, tras un rechace en el larguero. 3-0, m. 28: Juanfran, con un derechazo desde fuera del área. 4-0, m. 44: Fernando Torres, tras un rechace dentro del área. 4-1, m. 79: Pino, de cabeza.

Árbitro: Estrada Fernández (C. Catalán). Expulsó al visitante Raúl por doble amonestación (m. 14 y 32). Amonestó al local Thomas (m. 56) y al visitante Héctor (m. 37).

Incidencias: partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio Vicente Calderón ante unos 15.000 espectadores.