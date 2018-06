Compra ya tu entrada para la gira OT 2017, el 4 de agosto en Benidorm

Por fin ha llegado el momento que todos los fans de OT estaban esperando. La provincia de Alicante recibe el 4 de agosto a los cantantes del afamado concurso televisivo y que ha revolucionado el mundo de la música. Lo hace en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm.

Tres meses después de los primeros conciertos en Barcelona y Madrid, con todas las entradas vendidas, la semana pasada volvía a los escenarios la gira OT 2017 para alegría de sus cientos de miles de incondicionales.

Los 4 multitudinarios conciertos en Las Palmas (29 mayo), Tenerife (30 mayo), Málaga (1 junio) y Sevilla (2 junio) congregaron a más de 40.000 fieles que, con las caras pintadas, cánticos, pancartas y haciendo colas desde primera hora de la mañana en cada ciudad, se encontraron con sus nuevos ídolos en un ambiente vibrante y de fuertes emociones.





Un total de 37 canciones interpretadas sin descanso por los 16 artistas que convirtieron los recintos de las 4 ciudades en un espectáculo de música, luces y baile. Desde la primera nota del tema grupal con el que se inicia cada concierto, "I´m still standing", se fueron sucediendo canciones como "What about us", "Quédate conmigo", "Miedo", "Que nos sigan las luces", "Euphoria", "Shake it out" y la actualmente popularísima "Lo Malo". Ya fuesen interpretadas en solitario, a dúo o con todos sobre el escenario, hasta finalizar con un público emocionado y en silencio escuchando "City of stars" o absolutamente desenfrenado con el último vis, "La Revolución sexual".

Familias enteras contagiadas por la fiebre de Operación Triunfo, personas con gustos y edades muy dispares, padres y madres cantando y bailando acompañados de sus hijos. Todo eso ha conseguido el programa de RTVE y su versión en directo con la gira OT 2017.

Entradas de la Gira OT 2017

Puedes comprar ya tus entradas en livenation.es, ticketmaster, Fnac y El Corte Inglés. ¡No te quedes sin ellas!

Apunta los conciertos que quedan de la Gira OT 2017

8 de junio 2018 - A Coruña, Coliseum A Coruña



9 de junio 2018 - Valladolid, Antigua Hípica Militar



15 de junio 2018 - Valencia, Auditorio Marina Sur



20 de junio 2018 - Mallorca, Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas (Inca)



23 de junio 2018 - Pamplona, Plaza de Toros Monumental de Pamplona



24 de junio 2018 - Bilbao, BEC



6 de julio 2018 - Murcia, Estadio Nueva Condomina



29 de julio 2018 - Gijón, Parque Hermanos Castro



4 de agosto 2018 - Benidorm, Estadio Guillermo Amor



25 de agosto 2018 - Almería, Recinto de Concierto de Verano