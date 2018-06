Más que Miami

De camino, ya en el coche, miro hacia arriba porque algo me deslumbra. Es jueves y acaban de encender las luces en Alfonso El Sabio y me teletransporto a Navidad. Veo bolas. Pero, ¡si es junio! Vuelvo. No hay duda, tenemos un problema con las luces. Y me vuelvo a teletransportar cuando llego al hotel Almirante, en la playa de San Juan. «¡Estamos en Miami!», dice alguien. Me pellizco con la esperanza de que sea un sueño y encontrarme al Don Johnson de los 80 en la mítica serie Miami Vice. Lo cierto es que la visión desde el jardín donde tiene lugar la fiesta es muy South Beach. El edificio de los 70 restaurado evoca a la ciudad de los estereotipos.

En un ambiente exclusivo se celebró un evento que se adelanta a otros que vendrán después para dar la bienvenida al verano. «¡Qué bien que estamos!», dice el diseñador Manuel Espuch. Si tiene que escoger un sitio en Alicante, uno sería la Plaza Gabriel Miró y el segundo sería ese jardín del hotel de los hermanos Boné. «Aquí me casé, hace dos años. ¡La fiesta duró tres días!», recuerda con cariño. Manolo va acompañado de su marido Vicente Sanchis.

En la exclusiva fiesta Style Summit, organizada por el hotel y la revista Expend In bajo el lema «La esencia de lo esencial», había muchas caras conocidas de la sociedad alicantina. Entre los asistentes, la presidenta de APSA, Nito Manero, contenta por el premio de la Fundación Carrefour. «Estamos muy felices y muy agradecidos. Además, ya estamos trabajando para nuestra gala de verano, todavía no tenemos la fecha cerrada pero será inminente», comenta. De APSA, también estaban Pilar Oliva y Carmina Matarredona, Rafael del Río, gerente de Pere Querá, María Aragón, presidenta de Unicef, Carlos Corredor, de la Guía Gastronómica, Carlos Cozar, de Aguas de Alicante, Julia Alonso, de Ja! Comunicación, Ramón Aracil, de Nestlé España, Toni Espuch, de Azul Tierra, Maribel Peralta, Vicente Espadas y Esperanza Samper, Paloma Amo, Mónica Sánchez, Mayte Martínez y Mari Luz Devesa, entre otros muchos. Pero Don Jonhson no, a la próxima.