Phil Trim: «Pensaba que nadie se acordaba de ´´Mamy Blue´´»

n El realizador Antonio Hens (Córdoba, 1969) se recuerda de niño cantando Mamy Blue, la popular canción de Pop Tops con la voz de Phil Trim que fue un éxito internacional de este grupo de rock español creado en 1967. Décadas después, Hens ha podido inmortalizar este tema que da título a su película con el propio Trim, que aparece en un cameo junto a Carmen Maura, y que en la película da vida a una legendaria cantante de rock en los años 60 en España.

Oh! Mammy Blue fue la última película presentada ayer por Hens y el propio Trim en la sección oficial de largometrajes a concurso del Festival de Cine de Alicante, que hoy dará a conocer el palmarés de su 15 edición con la entrega de premios a las 20.30 horas en Casa Mediterráneo.

La película, una comedia que transcurre en una residencia de tercera edad, narra la historia de «unos ancianos rebeldes, que siguen siéndolo a pesar de su edad y que para poner en práctica su rebeldía deciden hacer una banda de rock», explica el director, que quería «hacer un guiño a la cuestión racial en esa España tan blanca de la época», por lo que imaginó que el personaje de Carmen Maura había conocido a Phil Trim en aquellos años y además había tenido una historia de amor con Jimmy Hendrix cuando este actuó en Mallorca en el 68.

Para Hens, contar con la figura del vocalista de Pop Tops en la película ha sido «un halago y un privilegio», ya que este se interpreta a sí mismo y «su personaje real contrasta con ese mundo de fábula» de la residencia, «además de que es una persona asociada a una canción que puede corear todo el mundo, hasta la gente nacida en los años 80, porque Mamy Blue ha sido la canción de rock española con más versiones de la historia».

El cantante de Trinidad y Tobago y autor de la canción recuerda que «se han hecho de ella 246 versiones y tuvimos seis discos de oro». Confiesa que no es su preferida –«me gusta más Oh Lord, why Lord», indica– pero se siente «muy contento» de haberla rescatado de nuevo a sus 78 años en una película cantándola en la versión que adaptó en castellano.

El cantante, que regresó hace unos años a los escenarios tras una década alejado de ellos en la que fue vigilante en un centro comercial de Madrid, se sorprendió de que Hens le buscara para hacer un cameo en la película como responsable del backstage de un festival de rock. «Ha sido una experiencia muy interesante», apunta, «porque yo pensaba que aquí ya nadie se acordaba de esta canción».

Trim destaca que no es la primera vez que Mamy Blue se oye en una película española, «ya salió en la primera película española que ganó un Oscar, Volver a empezar de Garci, aunque yo no salía cantándola». Él, que hasta ayer no vio la película –se estrenó oficialmente en el festival de cine alicantino– bromeaba ayer con su cameo: «A lo mejor no me gusto cuando me vea».

El director de Oh! Mammy Blue recuerda que conoció a Trim en una asamblea de la SGAE en Madrid «y eso me decidió a incorporarlo a la película, aunque ya estaba pensado de antes». Ese antes se refiere a un artículo de 2012 de Diego A. Manrique en el que desvelaba que el cantante trabajaba de vigilante de seguridad en un centro comercial de La Moraleja.

«Pensé que cómo era posible que el autor de la canción más vendida del rock español estuviera olvidado trabajando de vigilante. Él, que verdaderamente era una leyenda del rock», explica Hens, que añade que «aunque el tema de la película sea que la vejez puede ser una segunda adolescencia, otro de los temas es este, que en España no se ha dado suficiente importancia al rock de los años 60 y 70 en nuestro país, que tuvo sus pioneros, y la película presume de eso».

Phil Trim ha vuelto a la música, en la actualidad está en activo con el grupo Los Mitos –la película se rodó en un descanso de su gira de conciertos– «y estamos preparando un disco nuevo con algunos ex Pop Tops», asegura.

Trim ha sido «rescatado» en la película de Hens, que cuenta con grandes nombres como Ramón Barea («El novio perfecto», le dijo Maura al director), además de María Pujalte, Antonio Molero, Itziar Aizpuru y María José Alfonso, estas últimas son «las compañeras de gamberradas de Maura, que entendieron muy bien la película y dieron mucho juego», indica el realizador, que destacó que «a Carmen le apetecía mucho hacer este personaje, de una persona de su edad, y se lo ha pasado muy bien interpretándolo».