La comedia «Oh! Mammy blue», Tesela de Oro del Festival de Cine de Alicante

También fueron premiados los alicantinos David Valero, Miguel Such y Manuel Simón.

El XV Festival de Cine de Alicante será recordado principalmente por su carga simbólica y de reconocimiento al papel de la mujer en el séptimo arte, sobre todo a través del espejo del triple homenaje concedido a Blanca Portillo, Verónica Echegui y María Ripoll en su gala inaugural.

Asimismo, con el sello de calidad y de interpretación impecable que representan Carmen Maura y María Pujalte, la película Oh! Mammy blue! obtuvo ayer el máximo galardón del Festival de Cine de Alicante con la Tesela de Oro. Además, en el marco de la ceremonia de clausura celebrada en Casa Mediterráneo, también se premió a María José Alfonso con la Tesela de Plata a mejor actriz.

«Es una película absolutamente redonda, y no solamente por la historia, sino también por la dirección, la narrativa, los actores... sacando todas las posibilidades que tiene. El guión es además emotivo, hermoso, con un humor que llega al corazón. Y, finalmente, también hemos atendido al conjunto de su producción en su valoración», señaló ayer Amparo Climent, presidenta del jurado oficial.

En cualquier caso, contra las apariencias engañosas, cabe destacar que esta fue una edición con premios muy repartidos entre los aspirantes y candidatos a las distintas categorías. Y, entre ellos, hubo premio para los alicantinos David Valero con Scratch (mejor cortometraje de ficción), Manuel Simón (por Reflejos) y Miguel Such (Tesela de Plata al mejor actor por La entrevista, dirigida por Maxi Velloso).

«Los premios son buenos, pero que vengan de tu tierra, de Alicante, eso te hace más feliz», comentó Valero respecto a un trabajo que pronto dará el salto a Estados Unidos y que ya fue estrenado en uno de los certámenes más prestigiosos en el campo de la fantasía y del terror como Sitges.

Por su parte, Maxi Velloso, director de La entrevista, señalaba que «para nosotros es el mejor premio que nos podían haber dado (el de mejor actor para Miguel Such), puesto que su interpretación es un 50% de la película». También, aunque no fue a título personal, hubo un galardón para Alicante (el del público) para la cinta Marisa en los bosques, del director Antonio Morales, e interpretada por la actriz alicantina Patricia Jordá.

El resto de principales galardones fueron a parar a Conducta animal (Premio de la Crítica y Tesela de Plata a la mejor directora, para Carmen Blanco), y la Tesela de Plata al mejor guión para Conducta animal, de Miguel Romero.

En una gala de despedida conducida nuevamente por Luis Larrodera (todo un clásico en Alicante por estas fechas), y con intervención musical de la alicantina Pilar Andújar La Gipsy, el director del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seva, apuntó que el certamen aumenta de público y secciones, pero también debe hacerlo en colaboradores.

«El festival va creciendo y ya se han cumplido 15 años, que se dice pronto. Hemos pasado buenos momentos, otros no tan buenos, y hay que terminar de consolidar lo ya consolidado. Tenemos que crecer todos juntos, porque el certamen crece en secciones, público pero también tiene que hacerlo en colaboradores», indicó. En este sentido, según agregó, el próximo objetivo del Festival de Cine de Alicante es poner en marcha una especie de «tour» por los numerosos centros culturales de la provincia que proyecte los cortos y largometrajes ganadores en todos estos años, también «con el propósito de dar a conocer la actividad y difusión cultural del festival con la Diputación de Alicante», afirmó Seva.

En la sección de cortometrajes, el premio a mejor actor fue para Ramón Langa (por Minotauro, del alicantino Gregorio A. Sebastián) y el de mejor actriz para Cristina Plazas (por Irreversible, dirigido por el alicantino Álvaro García).

Además, otras de las principales novedades en la XV edición del Festival de Cine de Alicante, fue la concesión de un premio a mejor cortometraje LGTB que fue para Ciruela de agua dulce, de Roberto F. Canuto, y por otro lado, el de mejor cortometraje Casa Mediterráneo que logró Feyrouz Serhal (del Líbano) con Tshweesh.

Al final de la gala hubo un premio de reconocimiento para el compositor de la sintonía de la mítica serie Verano Azul, Carmelo Bernaola.

LARGOMETRAJES



Tesela de Oro a la Mejor Película dotado con 3.000€.

Oh Mammy Blue de Antonio Hens.

Tesela de Plata al Mejor Director.

Carmen Blanco por Los amores cobardes.

Tesela de Plata al Mejor Guión con 1.000€.

Miguel Romero por Conducta animal.

Tesela de Plata a la Mejor Actriz.

María José Alfonso por Oh Mammy Blue.

Tesela de Plata al Mejor Actor.

El alicantino Miguel Such por La entrevista (dirigida por el alicantino Maxi Velloso)

Premio de la crítica ´Sergio Balseyro´.

Los amores cobardes, de Carmen Blanco.

Premio del público.

Marisa en los bosques de Antonio Morales (con actuación de la alicantina Patricia Jordá).



CORTOMETRAJES



Premio Mejor Cortometraje de Ficción dotado con 1.500€.

Scratch del alicantino David Valero.

Premio Mejor Cortometraje Internacional.

Yet another break up de Michaël Bier (Bélgica).

Premio Mejor Cortometraje Nacional. Acceso a los Premios Goya.

Distintos de Josevi García Herrero.

Premio Mejor Cortometraje Casa Mediterráneo dotado con 1.500€.

Tshweesh de Feyrouz Serhal (Líbano).

Premio Mejor Director.

David Lara, por Lo cotidiano.

Premio Mejor Actor.

Ramón Langa, por Minotauro (dirigida por el alicantino Gregorio A. Sebastián).

Premio Mejor Actriz.

Cristina Plazas, por Irreversible. (dirigida por el alicantino Álvaro García).

Premio Mejor Guión.

Miguel León Marcos, Noelia Martínez y María Mínguez, por

Bienvenido a casa.

Premio Mejor Cortometraje de Animación.

The Kiss de Adriano Candiago (Italia).

Mejor Música de Cortometraje de Animación dotado con 700€.

Méndigo ruido de Juan David León Quiroga (Colombia).

Premio Mejor Cortometraje LGTB dotado con 500€.

Ciruela de agua dulce de Roberto F. Canuto.

Premio del Público ´Alicante Cinema´.

Reflejos, de Manuel Simón.