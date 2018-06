La película ´¡Oh mammy blue!´ se alza con la Tesela de Oro del 15º Festival de Cine de Alicante

El Festival de Cine de Alicante ha dado a conocer los premios del palmarés de su 15º edición. La comedia ¡Oh mammy blue! se ha alzado con la Tesela de Oro a la Mejor Película, un premio dotado con 3.000 euros. El largometraje, dirigido por Antonio Hens, está protagonizado por reconocidos actores como Carmen Maura, Ramón Barea y María Pujalte y narra la historia de Laura, una mujer de 70 años que vive retirada en una residencia, la cual revoluciona cada día para disgusto de su directora. La película ha resultado también ganadora de la Tesela de Plata a la mejor actriz, premio que ha recaído en María José Alfonso por su papel como Consuelo, amiga y compañera de la protagonista.

Por otro lado, el premio al mejor cortometraje LGTB, dotado con 500 euros y que ha contado con un jurado específico, ha sido concedido a Ciruela de agua dulce de Roberto F. Canuto. El galardón Alicante Cinema, que ha elegido el público asistente a la proyección de cortos alicantinos, ha sido para Reflejos, de Manuel Simón.



LARGOMETRAJES



Tesela de Oro a la Mejor Película dotado con 3.000€.

Oh Mammy Blue de Antonio Hens.

Tesela de Plata al Mejor Director.

Carmen Blanco por Los amores cobardes.

Tesela de Plata al Mejor Guión con 1.000€.

Miguel Romero por Conducta animal.

Tesela de Plata a la Mejor Actriz.

María José Alfonso por Oh Mammy Blue.

Tesela de Plata al Mejor Actor.

El alicantino Miguel Such por La entrevista (dirigida por el alicantino Maxi Velloso)

Premio de la crítica ´Sergio Balseyro´.

Los amores cobardes, de Carmen Blanco.

Premio del público.

Marisa en los bosques de Antonio Morales (con actuación de la alicantina Patricia Jordá).



CORTOMETRAJES



Premio Mejor Cortometraje de Ficción dotado con 1.500€.

Scratch del alicantino David Valero.

Premio Mejor Cortometraje Internacional.

Yet another break up de Michaël Bier (Bélgica).

Premio Mejor Cortometraje Nacional. Acceso a los Premios Goya.

Distintos de Josevi García Herrero.

Premio Mejor Cortometraje Casa Mediterráneo dotado con 1.500€.

Tshweesh de Feyrouz Serhal (Líbano).

Premio Mejor Director.

David Lara, por Lo cotidiano.

Premio Mejor Actor.

Ramón Langa, por Minotauro (dirigida por el alicantino Gregorio A. Sebastián).

Premio Mejor Actriz.

Cristina Plazas, por Irreversible. (dirigida por el alicantino Álvaro García).

Premio Mejor Guión.

Miguel León Marcos, Noelia Martínez y María Mínguez, por

Bienvenido a casa.

Premio Mejor Cortometraje de Animación.

The Kiss de Adriano Candiago (Italia).

Mejor Música de Cortometraje de Animación dotado con 700€.

Méndigo ruido de Juan David León Quiroga (Colombia).

Premio Mejor Cortometraje LGTB dotado con 500€.

Ciruela de agua dulce de Roberto F. Canuto.

Premio del Público ´Alicante Cinema´.

Reflejos, de Manuel Simón.