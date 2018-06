La agencia Utopicum consigue doce galardones en los Alce 2018

Anoche, 1 de junio, tuvo lugar la entrega de los Premios Alce 2018, galardones anuales que entrega la Asociación de Empresas de Publicidad de la Provincia de Alicante 361º. En su 17ª edición, la gala fue organizada en el Club INFORMACIÓN y presentada por el showman y actor Fran Palacios que le dio un toque divertido y ameno al acto.





Además, se pudo disfrutar de la música en directo de Goya Riera and The Blue StarZ, tanto en la entrega de distinciones como durante el cóctel. Al evento acudieron cerca de 250 personas que llenaron el aforo y no quisieron perderse esta gran fiesta, que cada año reúne a los mejores creativos y publicistas de la provincia.

26 categorías de premios

En esta edición se ha contado con 26 categorías, cuatro de ellas con subcategorías oro y plata a las que se han presentado 180 piezas para optar a un total de 30 estatuillas. Hasta 23 agencias han participado en este célebre y tradicional concurso para creativos y publicitarios.





La gran triunfadora con doce galardones fue la agencia Utopicum, que obtuvo los siguientes galardones: Premio Gráfica Publicitaria, Animación, Creatividad Web y Campaña Global por «La otra esquela» realizado para el Grupo ASV; Premio Copy por «Calenguario», para Unión Alcoyana Seguros; Premio Marketing Directo por «The Cleaner» para el Ajuntament d´Elx; Premio Branding por «Nuts» para Nuts, Premio Spot Plata por «About inspiration» para Pepe Jeans London, Premio Radio para «Qué fácil es entendernos con comida» para el Mercado gastronómico La Compañía, Premio Publicidad Exterior/Street Marketing y Publicidad Online por «Free advertising sneakers» para Nuts; y Premio Publicidad Online Plata por «Hormigas ilicitanas» para Visitelche.





Por su parte, la agencia Gettingbetter obtuvo seis estatuillas: Premio Packaging y Branding Plata por «Hot potatoes: patatillas de estar por casa» para Gioseppo; Premios Dirección de Arte e Ilustración por «Guapizzima´» para Italyfood; y Premio Fotografía y Responsabilidad Social Corporativa por «Recetas para el recuerdo» para Verdú Cantó Saffron Spain.

Sapristi agencia de otra publicidad, se llevó un total de cuatro premios: Premios Diseño Editorial por «El calendario de El tipo de la imprenta» para la imprenta del mismo nombre; Premio Spot ex aequo por «Fakes» para Cayro; Premio Eventos por «DNA Festival Dénia» para el Ajuntament de Dénia y Premio Creatividad Web Plata por «Volandova.com» para Médicos Sin Fronteras.

Dos premios se ha llevado la empresa Yerno, Premio Spot ex aequo por «Una media que no es de hoy» para el Ajuntament d´Elx y Premio Brandeng Content por «Silencio incómodo» también para el consistorio ilicitano.

El resto de premios fueron repartidos de la siguiente manera: Premio Usabilidad Web para Agencia Ékiba por «The Rice Co» para la marca del mismo nombre y Premio Stands y Espacios Comerciales ha sido para Rocamora Diseño & Arquitectura por «Stand Techlam Levantina Feria Internacional CERSAIE 2017» para Levantina Group. El Premio Jóvenes Creativos ha sido para los estudiantes Abel Otero Díez y Pablo Parra Martínez; el Premio COMUNIC_A para Laura Benetó, Carolina Bernal y Mercedes Garrote por el spot realizado para la empresa Webpositer.





El Premio Extra ALCe, para campañas de agencias nacionales, ha sido en esta ocasión para la agencia Èxit-Up por «La banca que et toca» para Caixa Popular. Por otra parte, el Premio Diseño móvil quedó desierto.

Durante la gala se vivieron dos momentos muy emotivos. Uno de ellos fue la entrega del pin de plata a todos los expresidentes de la Asociación 361º, como reconocimiento a su contribución para la consolidación de los Premios ALCe y a la labor realizada durante sus mandatos.





Por otra parte, la entrega del Alce de Honor al veterano profesor Emilio Feliu, por su larga trayectoria docente dentro del ámbito de la publicidad, el marketing y la comunicación.

Ganadores de los Premios Alce 2018

Premio Diseño Editorial: «El calendario de El Tipo de la Imprenta» para El Tipo de la Imprenta de Sapristi agencia de otra publicidad.

Premio Packaging: «Hot potatoes: patatillas de estar por casa» para Gioseppo de Gettingbetter.

Premio Gráfica Publicitaria: «La otra esquela» para Grupo ASV de Utopicum.

Premio Usabilidad Web: «The Rice Co» para The Rice Co de Agencia Ékiba.

Premio Diseño Móvil: Desierto.

Premio Dirección de Arte: «Guapizzima» para Italyfood de Gettingbetter.

Premio Animación: «La otra esquela» para Grupo ASV de Utopicum.

Premio Ilustración: «Guapizzima» para Italyfood de Gettingbetter.

Premio Copy: «Calenguario» para Unión Alcoyana Seguros de Utopicum.

Premio Fotografía: «Recetas para el recuerdo» para Verdú Cantó Saffron Spain de GettingBetter.

Alce de Honor: Emilio Feliu. Profesor titular del área de Comunicación Visual y Publicidad de la Universidad de Alicante.

Premio Jóvenes Creativos: Abel Otero Díez y Pablo Parra Martínez.

Premio COMUNIC_A: Laura Benetó, Carolina Bernal y Mercedes Garrotepara Webpositer.

Premio Extra ALCe: «La banca que et toca» de Èxit-Up para Caixa Popular.

Premios Marketing Directo: «The Cleaner» para Ajuntament d'Elx de Utopicum.

Premio Branding:

- Oro: «Nuts» para Nuts de Utopicum.

- Plata: «Hot potatoes: patatillas de estar por casa» para Gioseppo de Gettingbetter.

Premio Spot:

- Oro ex aequo: «Una media que no es de hoy» para Ajuntament d´Elx de Yerno.

- Oro ex aequo: «Fakes» para Cayro de Sapristi agencia de otra publicidad.

- Plata: «About inspiration» para Pepe Jeans London de Utopicum.

Premio Radio: «Qué fácil es entendernos con comida» para Mercado gastronómico La Compañía de Utopicum.

Premio Responsabilidad Social Corporativa (RSC): «Recetas para el recuerdo» para Verdú Cantó Saffron Spain de Gettingbetter.

Premio Publicidad Exterior y Street Marketing: «Free advertising sneakers» para Nuts de Utopicum.

Premio Eventos: «DNA Festival Dénia» para Ajuntament de Dénia de Sapristi agencia de otra publicidad.

Premio Stands y Espacios Comerciales: «STAND TECHLAM LEVANTINA FERIA INTERNACIONAL CERSAIE 2017» para Levantina Group de Rocamora Diseño & Arquitectura.

Premio Publicidad Online:

- Oro: «Free advertising sneakers» para Nuts de Utopicum.

- Plata: «Hormigas ilicitanas» para Visitelche de Utopicum.

Premio Branded Content: «Silencio Incómodo» para Ajuntament d'Elx de Yerno.

Premio Creatividad Web:

- Oro: «La otra esquela» para Grupo ASV de Utopicum.

- Plata: «Volandova.com» para Médicos Sin Fronteras de Sapristi agencia de otra publicidad.

Premio Campaña Global: «La otra esquela» para Grupo ASV de Utopicum.