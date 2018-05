Peter Eisenman inaugura hoy el congreso de arquitectura EGA en Alicante

Peter Eisenman, leyenda de la arquitectura contemporánea con sus casi 50 años de ejercicio profesional y su actividad académica en las instituciones más importantes de Estados Unidos, inaugura hoy con una conferencia el Congreso Internacional de Arquitectura EGA 2018 en la Universidad de Alicante. EGA es el congreso internacional de arquitectura más antiguo que se celebra con regularidad en España. Entre los ponentes se encuentran Alberto Campo Baeza, catedrático de proyectos más antiguo de la ETSAM, la escuela de arquitectura de referencia en España; Gernot Riether, director de la Escuela de Arquitectura del New Jersey Institute of Technology y experto en fabricación digital; Pablo Lorenzo-Eioa, experto en arquitectura y computación; José Antonio Franco, investigador del patrimonio y el proceso de la concepción arquitectónica y su representación gráfica; Liss C. Werner, exprta en sistemas ciberfísicos para la arquitectura, y Ángela García Codoñer catedrática de Expresión Gráfica Arquitectónica.