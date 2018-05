Evaristo Páramos, exlíder de La Polla Records, retenido en Jerez por insultos a la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil procedieron a identificar a Evaristo Páramos, ex vocalista de La Polla Records y actual cantante de la banda Gatillazo, por proferir "improperios" este sábado contra este cuerpo durante el concierto que ofreció en el festival Primavera Trompetera de Jerez de la Frontera (Cádiz).



Los responsables del festival lo han confirmado este domingo a Efe después de que trascendieran unas imágenes del artista siendo "acompañado" por varios agentes hacia la zona de 'backstage' para tomarle los datos y de que el asunto se tornara tema del momento en Twitter entre numerosas demandas a favor de la libertad de expresión.



Según ha confirmado el festival tras hablar con Evaristo, que se encuentra "tranquilo" y que considera lo acontecido algo "habitual" en sus presentaciones en vivo, no hubo detención. De hecho, el músico siguió disfrutando de los conciertos tras hablar con la Guardia Civil.



No se ha podido confirmar si se actuó por una denuncia previa o si los miembros del Instituto Armado actuaron 'motu proprio', después de que Evaristo lanzara en uno de sus discursos entre canciones sus "habituales improperios" contra el cuerpo.



El festival Primavera Trompetera, que acogió además conciertos de Rosendo, Macaco, La Raíz, El Canijo de Jerez, SFDK, Natos y Waor, Miguel Campello, Riot Propaganda o Tote King, cerró anoche sus puertas tras reunir durante tres jornadas a 35.000 personas.



Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo al músico, que se ha convertido en tema del momento en Twitter.



El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que lo sucedido "habla la putrefacción de nuestra democracia".





Crecí y aprendí mucho de lo que significa la política escuchando a Evaristo. Que le detengan por sus letras habla la putrefacción de nuestra democracia. Cloacas, sicarios de la pluma, corruptos y cobardes pagados por los poderosos.Evaristo libertad??https://t.co/5xN8diHhhH — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de mayo de 2018

Evaristo, el que fuera cantante de "La Polla Records" fue ayer retenido e identificado por la Guardia Civil por el contenido de sus letras. Cuarenta años cantando para que esto suceda en 2018. Es urgente frenar esta deriva autoritaria. Ellos dicen mierda. — Alberto Garzón?? (@agarzon) 27 de mayo de 2018

El coordinador general de Izquierda Unida,, ha considerado urgente "".