La noche de las mujeres

La madrileña recordó a su «maestro», el alicantino José Estruch.

El reconocimiento de Alicante a tres grandes mujeres del cine marcó ayer la jornada inaugural de la 15 edición del Festival de Cine de Alicante, celebrada en el Teatro Principal de Alicante como antesala a ocho días de proyecciones hasta el próximo sábado.

«Este año el festival tiene nombre de mujer con las tres homenajeadas, que unen su nombre para siempre al de Alicante», anunció al inicio de la gala el actor y presentador Luis Larrodera, un clásico ya conduciendo con grandes dosis de humor la gala de apertura de un festival «que no cambia de director, pero la alcaldía sí la cambiáis un poco más», tras recordar que en estos 15 años ha conocido a cinco alcaldes.

Las tres galardonadas –las actrices Blanca Portillo y Verónica Echegui, Premio de Honor y Ciudad de Alicante, respectivamente, y la directora María Ripoll, Premio Lucentum– se reunieron al final de la gala en la tradicional foto de los premiados que, por primera vez en la historia del festival, fue de «las premiadas».

La ausencia a última hora del actor Álex García, que no llegó a tiempo de entregar el premio a Echegui –que además es su novia– y a Ripoll –con quienes trabajó en No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, dirigida por esta última– hizo además que los premios se entregaran entre ellas, además de Nathalie Poza, que dio el Premio de Honor a su colega Portillo, por lo que la presencia femenina sobre el escenario fue constante.

Aunque el teatro no estaba lleno, las tres recibieron los galardones con emoción. Empezando por la cineasta barcelonesa María Ripoll, de quien recordó Larrodera que dio sus primeros pasos en Los Ángeles trabajando en casa de Danny DeVito y se ha convertido en una de las directoras más taquilleras del cine español.

Ripoll subrayó que siempre ha intentado poner «una forma y un lenguaje mediterráneo» en su cine y agradeció el galardón «de esta ciudad tan bonita que me hace muy feliz», y que dedicó a su padre.

La actriz madrileña Verónica Echegui, que fue definida por la directora por su generosidad, no dudó en asegurar que el Ciudad de Alicante es «el premio más bonito que me han hecho hasta la fecha» y se lo dedicó por su inspiración a Blanca Portillo –«que me dejó loca», dijo, desde que vio su interpretación en La hija del aire «y es el camino que quisiera seguir»– y a todas las actrices y actores, incluida su pareja ausente.

Larrodera asoció el nombre de «la Portillo» al «respeto y admiración» del público, destacó que sus compañeros «se cuadran» a su paso y vinculó su figura a la del profesor y director teatral alicantino José Estruch, su maestro. Al homenaje se sumó Nathalie Poza, quien describió el trabajo de su colega con preciosas palabras resumidas en una frase: «Parte de lo que soy es porque te llevo dentro».

Finalmente, la premiada de honor, «su majestad, Blanca Portillo», salió al escenario del Principal pañuelo en mano con lágrimas en los ojos mientras Poza se arrodillaba para entregarle el premio y el público en pie aplaudía su entrada. «Vaya noche», exclamó la Portillo, «y yo que me lo iba a perder».

«He hecho muy pocas películas y creo que hay gente que se lo merece más que yo», apuntó la actriz sobre el galardón, pero agradeció el «amor» recibido en su carrera y destacó «la pasión y la devoción por mi profesión, que me ha dado todo y no me ha quitado nada».

De su trayectoria, dijo sentirse «muy orgullosa de lo que no he hecho» y de la «gente maravillosa que me ha enseñado tanto que nos va dejando algo dentro» y, en especial, de Pepe Estruch, «que sigue viniendo a verme en sueños; yo le invoco cuando tengo dificultades y él me echa una manita»

Agradeció «de todo corazón» el reconocimiento del festival y confesó querer seguir «haciendo esto el resto de mi vida para que no os arrepintáis de haberme dado este premio».

La gala concluyó tras una hora y media en la que se recordó también el bombardeo del Mercado Central con el corto El olvido, donde los políticos no se excedieron en sus discursos y el público aplaudió los comentarios de Larrodera. El director del festival, Vicente Seva, recordó a Paco Huesca y los cines Astoria e invitó al público a disfrutar del cine.