Las voces del Principal

La nueva formación está integrada por 37 voces, bajo la dirección de Esther Díaz.

Llevan nueve meses alzando la voz. Pero de forma modulada, con tempo y con ritmo. El domingo se subirán por primera vez a un escenario como Coro del Teatro Principal de Alicante, nueva formación que pisará las tablas con grandes voces y con una dosis infinita de ilusión. Son 37 cantantes de diferentes puntos de la provincia los que integran este agrupación coral que nace con mucha ambición.

Esther Díaz ha tomado las riendas de este proyecto, impulsado por el Principal, que se presentará con un programa de ópera, zarzuela y musicales. «Vamos a hacer un proceso a lo largo del concierto, que yo creo que será in crescendo», destacó la directora del Coro del Teatro durante la presentación de su primer recital que tuvo lugar ayer en el Principal.

Un total de 14 sopranos, 10 mezzosopranos, 7 tenores y 6 barítonos/bajos son los protagonistas de este proyecto, después de un llamamiento público que convocó a 125 aspirantes. «Hubo muchos candidatos y nos sorprendimos por la calidad vocal; son todas voces fantásticas y decidimos que el coro tuviera también su parte escénica».

Por eso, al equipo inicial, con Nacho Hernández como director adjunto; Luis Seguí, a la dirección musical; Juana María de Toro y Francisco J. Jiménez, como coordinadores de voces, y Esther Fedida, como secretaria del consejo, se incorporó la bailarina Marchu Lorente, que se ha encargado de coordinar (y bailar) la parte coreográfica que se ha introducido en este recital de presentación, en el que también intervienen el guitarrista Miguel Ángel Rodríguez Mendes y el bailarín Carlos Peñalver.

El programa incluye parte de las óperas Orfeo y Eurídice, de Gluck; Carmen, de Bizet; La novia vendida, de Smetana, y Madama Butterfly, de Puccini. Le seguirá la zarzuela, con Doña Francisquita, de Vives; Marina, de Arrieta; La eterna canción, de Sorozábal, y El barberillo de Lavapiés, de Barbieri. La última parte estará dedicada a los musicales y música coral, con Over the rainbow, de El Mago de Oz; un medley de West side story y Libertango de Piazzola.

Este será solo el comienzo. «Tenemos muchas ideas en la recámara», apunta Esther Díaz. «Planes, hay infinitos, y proyectos concretos algunos ya, como colaborar con la Compañía Lírica Alicantina para la puesta en escena de Doña Francisquita en noviembre y con la Banda Sinfónica Municipal de Alicante para el Concierto de Navidad.

«Lo que nos gusta es abarcar muchas posibilidades y no una sola; hay muchas corales en Alicante haciéndolo muy bien, y muchos de los miembros del coro pertenecen a ellas, pero aquí tenemos la mente muy abierta para ir adaptándonos a las cosas que se nos vayan ocurriendo».

La concejala de Cultura definió el Coro del Teatro Principal como «un vivero de artistas» y recordó que es una nueva iniciativa de la gerencia del esta entidad «que se suma a otras como la Jove Companyia de Teatro y la Jove Companyia de Danza o las Residencias Artísticas José Estruch».

En este sentido, el director del Principal, Paco Sanguino, no descartó que pueda haber colaboraciones entre estas formaciones y afirmó que el Coro del Teatro ofrecerá «al menos» un recital al año en ese escenario, «en función» de las colaboraciones, ya que uno de sus objetivos es dar apoyo a otras producciones que lo requieran. «Esta es una ciudad pequeña y una provincia enorme, y me he quedado sorprendido por lo bien arropados que están por gente local que está trabajando en muchos lugares de España y fuera de España».

Además, aseguró haberse «sorprendido» por el nivel del coro, «que ha conseguido reunir a un grupo de personas con un talento enorme», que dan a esta agrupación «un sello de calidad vocal».