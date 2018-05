"Las personas altamente sensibles podemos anticiparnos a los hechos"

Sentirse afectado por el comportamiento de los demás. Sucumbir a la cautivadora sensación de ser consciente de cosas muy sutiles del entorno. Descubrir la necesidad de retiro en los días ajetreados. Alterarse con las sirenas de policía, olores fuertes, luces brillantes y tejidos bastos. Conmoverse por las artes escénicas. Son algunas de las características de las personas altamente sensibles (PAS). ¿Esta sociedad está enfocada a tapar la sensibilidad? La codirectora del I Congreso Internacional sobre Alta Sensibilidad (25 y 26 de mayo), respaldado por la Universitat de València, describe este rasgo humano.

Antes de nada, ¿quién es usted?

Nací en Valencia en 1971. Ejerzo la abogacía desde hace veinte años. Y estoy especializada en propiedad.

¿Y cómo llega al mundo de la mente?

Porque, paralelamente, desde hace dos décadas que me he ido formado en Programación Neurolingüística, Reiki, mindfulness, coaching, mediación, inteligencia emocional. Todo lo que he estudiado lo hacía para mí. Es mi pasión.

¿Cómo llega a la alta sensibilidad?

Al trabajar el aquí y el ahora, me empezó a rondar por la cabeza que había gente que estaba hecha de otra pasta. Eso no significa ser ni mejor ni peor. Es como que nos damos cuenta de más cosas. Después la conocí gracias a la doctora Elaine Aron. Con el tiempo, he comprobado que las reflexiones que escribía coinciden con lo que es la alta sensibilidad.

¿Qué es?

Un rasgo de la personalidad de base neuropsicológica. Hasta que la doctora Aron lo acotó, se equipara como rasgo de la introversión.

Según he leído, Elaine Aron descubrió la alta sensibilidad en los 90. Ahora se celebra el primer congreso internacional sobre este rasgo de la personalidad. ¿A qué se debe la demora en aceptarlo?

En realidad, veinte años no es nada en la historia del mundo científico y académico. Para que algo se estudie en la universidad tiene que pasar por muchos filtros, ha de que cambiar un plan de estudios. Todo lo que tiene que ver con temas burocráticos de altas esferas es muy lento.

Y para que sea aceptado tiene que haber repercusión.

Básicamente ése es el motor que nos movió para llevar a cabo de este congreso. La realidad es que el mundo académico y muchos psicólogos no la conocen. Ésta ha sido la línea de investigación del doctor Enrique Cantón.

He leído que la empatía es un rasgo común.

Cuando era pequeña me preguntaba por qué todo el mundo me contaba sus problemas y ahora lo sé.

En cuanto a que el 20% de personas a nivel mundial es altamente sensible, ¿cómo lo han dirimido?

Son resultados que se han concluido en Estados Unidos gracias a las investigaciones de Elaine Aron, Bianca Acevedo, Michael Pluess, entre otros.

¿Sabe detalles?

La herramienta que utilizaron fueron las resonancias magnéticas funcionales. Las personas, al mismo tiempo, iban siendo sometidas a una serie de estudios como el de los rostros.

...

Caras de personas, conocidas y desconocidas, que enseñan distintas emociones. A partir de ahí, examinar durante 12 segundos la exposición de semblantes tristes, alegres, neutros. Así, con las respuestas a nivel neurológico, han barajo los porcentajes€ En el Congreso, la ponencia de Elaine Aron va a tratar del estado de las últimas investigaciones.

Barajan que en vez de un 20%, estamos alrededor de un 30%.

Entendido.

La alta sensibilidad responde a una razonable estrategia de supervivencia y es que en todas las especies resulta una ventaja que haya una minoría que tenga un modo de procesar la información de manera muy profunda.

Suena complejo. ¿Todas las personas que poseen este rasgo tienen la capacidad de cruzar datos de forma inteligente?

Es que para determinar que eres altamente sensible has de reunir cuatro características: la profundidad en el proceso de la información, la sobreestimulación sensorial, la intensa respuesta emocional y una elevada percepción de las sutilezas.

¿Interconectadas?

Influyen unas a otras.

¿A qué riesgos se exponen?

¿Puedes especificar?

Por ejemplo, ¿la sobreestimulación sensorial puede llevar a que una persona PAS que está durmiendo con más gente en una habitación sufra las respiraciones de los demás por mucho que se ponga tapones?

Recibe mucha más información por segundo, debido a que la ínsula, sede de la consciencia, está más activa en las personas altamente sensibles.

¿Eso qué implica?

Que hay tendencia a la saturación, a sentirse abrumados.

¿Por qué?

Porque hay una sobrecarga de estímulos sensoriales, en parte a procesar la información de forma muy profunda. Esto se puede traducir en sentirse agotado, mareado...

¿Y esa tendencia al bloqueo puede conducir con mayor facilidad a la depresión?

No. Sí que es verdad que tienen una tendencia especial a entrar en procesos de estrés, porque los últimos estudios hablan de la sensibilidad ventajosa para vivir una apuesta de sol con más intensidad, por ejemplo. Y el compromiso y los valores son características de las personas altamente sensibles. Por eso creo que es un antídoto para la depresión.

¿Puede haber especialistas que estén diagnosticando déficit de atención a niños siendo éstos altamente sensibles?

En España no se están realizando estudios al respecto. En el Congreso hay un par de ponentes que hablarán de ello. Lo que sí que sé es que a los niños PAS se les diagnostica déficit de atención por una cuestión: al estar rodeados de tantos estímulos en clase se saturan y desconectan. Eso no significa que sea un problema. La persona con déficit de atención aún en silencio no se puede concentrar y a ellos los centra.

Entonces, ¿tranquiliza estar acompañado de personas que sienten como tú?

Por ejemplo, si cuando debates en grupo, la mayoría piensa en árbol y tú expones farola, por mucho que desarrolles tu argumentario, la gente que te va a seguir es la altamente sensible. Te das cuenta de que eres distinta. Todos conocemos la fábula del patito feo.

¿Por qué lo dice?

Desde los 15 años, he estado muy comprometida con mi desarrollo personal. Había aspectos míos que pensaba que eran defectuosos. Simplemente, ver pasar el toro en una corrida me hacía llorar y la gente se preguntaba a ti qué te pasa. Claro, piensas que tienes un problema porque estás muy afectada. Con el tiempo ves que no puedes evitar tener una respuesta más intensa y rápida ante un estímulo que una persona que posee sensibilidad media.

¿Y esa diferencia cómo lo encaja?

Ves que eres más empática porque funcionan de una determinada manera tu ínsula funciona, neuronas espejo y determinadas áreas del cerebro. Lo entiendes y es una liberación grande.

¿El rasgo es hereditario?

Parece que sí.

¿Son más introvertidos que extrovertidos?

Pueden presentar ambas tendencias. Es verdad que hay una mayoría que presenta tendencia introvertida. También hay un porcentaje considerable de tendencia extrovertida. La diferencia es que estos últimos se saturan antes, por ser buscadores de sensaciones y estar más en contacto con la gente.

¿Las PAS lo perciben todo?

No, no. Para nada. Las PAS hacen consciente más bits de información. Todo lo que sean ondas de sonido y de luz entran en oídos y ojos. El cerebro selecciona que información es importante para la supervivencia, determinado según el contexto personal, cultural e histórico. Por eso estoy convencida de que la realidad es subjetiva. Esto los abogados y los mediadores lo vemos claramente. Un suceso, un conflicto, aparentemente debería ser objetivo. ¿Por qué las dos personas que lo han vivido te cuentan una película distinta?

¿Por qué?

Porque cada uno hace consciente su información, su perspectiva. Yo a esto le llamo la mirada fotográfica. Dependiendo de lo que para ti sea importante, pondrás tu atención y harás la interpretación de la información.

Por ejemplo, la negatividad.

Si tus creencias consideran que vives un ambiente hostil vas a estar más al tanto de las cuestiones penosas de la realidad.

Según he leído, la doctora Karina Zegers de Beijl, ha dicho en alguna ocasión, que las personas altamente sensibles tienen tendencia a complacer a los demás. Suena a dejarse arrastrar por el otro.

No sé en qué contexto lo dijo, pero sé lo que quiere decir. Las PAS tienden a buscar, en el mundo de los afectos, relaciones de profunda conexión. Después, la realidad es que cuando alguien te cuenta un problema no es que lo entiendas, es que tus neuronas espejo te hacen experimentar la emoción de la persona de enfrente.

¿Sabiendo poner límites, una persona con alta sensibilidad puede llegar a ser un gran líder?

No he leído ningún estudio, pero puedo dar mi opinión. Creo que Karina Zegers es una líder resonante. No lo busca y le sale.

¿Resonante?

Cuando doy charlas siempre saco una diapositiva que diferencia qué es un dirigente (por ejemplo, que el jefe sea el hijo del que fundó la empresa) y un líder (una de Nelson Mandela).

Resonancia también pudo tener Hitler por el caso que se le hizo.

La acepción que le doy a la palabra es la de líderes que generan impactos positivos. Que cuando tu faltes, el mundo cambie para mejor.

Imaginemos una situación laboral. Una PAS forma parte de un equipo muy competitivo, incluido el jefe, y le afecta esta ambiente. ¿Cómo lo encara?

Podemos tener tendencia a cooperar, pero no me gusta generalizar para que las PAS no parezcamos ángeles con ala ni personas con trastorno.

El problema de colocar etiquetas.

Y es cierto que a veces puedes interpretar algo injusto cuando no lo es. No hay nada infalible. Ahí entramos en el complejo mundo de los emociones. El ego nos ciega a todos por igual.

¿Y la intuición es igual para todos?

Eso tiene que ver con la percepción de las sutilezas. Si tú eres capaz de percibir aspectos sutiles que los demás no perciben, puedes anticiparte a acontecimientos.

¿Por ejemplo?

Conoces una persona y surge la posibilidad de colaborar con ella. Después de la primera reunión, sales y le dices a tu socia: "Con esta persona vamos a tener problemas". Puede que haya sido consecuencia de leer el lenguaje no verbal. Para decirlo todo, hay que llevar cuidado con la profecía autocumplida. ¿Hasta qué punto es intuición y hasta qué punto provocamos nosotros las situaciones? Pues aún no sé dónde está el límite€