Barrueco vuelve a Alicante

El ciclo que el ADDA dedica a la guitarra ofrece hoy uno de sus mejores conciertos con la actuación, a las 20 horas, del maestro de la guitarra clásica Manuel Barrueco, también docente del Máster de Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante.

Cubano de origen, Barrueco es reconocido internacionalmente como uno de los guitarristas más importantes en la actualidad. Su maestría, de un estilo muy propio, es frecuentemente calificada como la de un gran instrumentista y músico superior y elegante, con un sonido seductor y un lirismo fuera de lo común.

En esta ocasión, el instrumentista interpretará a la guitarra un programa formado por las obras: Seis Pavanas de Luis de Milán (c. 1500-c. 1561), Sonata en sol menor, BWV 1001 de Johann Sebastian Bach (1685-1750), Seis variaciones sobre un tema de Luis Milán de Joaquín Nin-Culmell (1908-2004), en la primera parte, seguida de las piezas Sonata in Do Mayor, op. 15(b) e Introducción y variaciones "Malbroug," op. 28 de Fernando Sor (1778-1839) y De la Suite Española, op. 47 de Isaac Albéniz, en la segunda.

Manuelo Barrueco ha dado conciertos en las salas más prestigiosas del mundo, como el Royal Albert Hall de Londres, Musikverein de Viena, Philarmonie de Berlín, Teatro Real de Madrid o el Palau de la Música de BArcelona. Fue nominado a un Grammy como mejor intérprete solista en su disco Solo Piazzolla y su disco Tarrega! recibió una nominación a los Grammy Latinos como mejor disco clásico.

Barrueco visita Alicante con frecuencia ya que es uno de los docentes invitados al máster de la UA. El guitarrista también enseña a un pequeño grupo de estudiantes en el Conservatorio Peabody de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore (EE UU).