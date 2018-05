Alicante suspende tres obras de teatro de memoria histórica

La decisión causa malestar en Melpómone Teatro, compañía que iba a representar este fin de semana Teatro en la guerra.

El Departamento de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de Alicante, cuyo jefe es Pablo Rosser, decidió el pasado 19 de abril –día en que fue elegido Luis Barcala (PP) nuevo alcalde de Alicante– «suspender hasta nueva orden» la programación del ciclo Teatro y Música de la Memoria, organizado por este departamento, que desde el pasado mes de marzo se realizaba en la Casa de Máquinas de la plaza Séneca. La decisión, adoptada en principio «preventivamente» hasta que la nueva concejalía responsable conociera el proyecto, ha provocado cierto malestar en la compañía Melpómone Teatro y un rifirrafe en las redes sociales con Pablo Rosser.

En la información que hace un mes se remitió a las compañías por correo electrónico se indicó que las funciones del 20 y 21 de abril (de la obra Canelobre. El vuelo de la mosca) serían las últimas en representarse, pero el resto de actuaciones quedaba «en suspenso» hasta que se aclararan las nuevas competencias con el cambio en la corporación municipal y hasta que los nuevos responsables plantearan sus prioridades.

Dicha decisión dejó en el aire Anda Jaleo, de Teatro La Clandestina; nuevas funciones de Canelobre. El vuelo de la mosca; Teatro en la guerra, de Melpómone Teatro; y Dentro de una hora, de Teada, aunque posteriormente –el 4 de mayo– se informó de que esta última obra (dedicada al bombardeo del Mercado Central de Alicante en 1938, de cuyo suceso se cumplen 80 años) sí se realizaría en una única función, el 25 de mayo, y en otra ubicación: Las Cigarreras.

La suspensión parcial de la programación del ciclo ha causado cierto malestar en Melpómone Teatro, que dirige José Manuel Vidal Guillamón, quien ha manifestado a este diario que «se ha tomado una medida que no es normal; dicen que es lo que siempre se hace cuando cambia el gobierno pero yo no lo he visto hacer en mi vida. Lo normal es que la programación se mantenga, no que se cancele».



Polémica en Facebook

La polémica se inició el pasado miércoles cuando Melpómone Teatro anunció en su página de Facebook que la representación quedaba «suspendida por la nueva corporación municipal» para informar al público, ya que no han sido informados de nueva fecha para su representación.

Esta frase molestó a Pablo Rosser, que contestó en un comentario de esa misma página que la función no se había «suspendido», y menos aún por la corporación municipal, sino que se había «congelado» o «retrasado»; que las explicaciones ya se habían argumentado a las compañías afectadas y que «la prueba» de que «ni se ha suspendido nada, ni hay manos negras detrás de esa supuesta suspensión, será cuando dicha programación», señaló, «sea reanudada en breve».

La compañía replicó en sus comentarios a Rosser que solo informaban a su público de que la obra prevista no se iba a representar y lamentaba que se «malinterpretara» su información.

Pablo Rosser no ha querido hacer declaraciones a este diario por considerarse un técnico y ceñirse a que la decisión es técnica, pero en la información remitida a los grupos de teatro explicaba que antes de continuar con la programación debía exponer a la nueva concejal de Cultura y Memoria, María Dolores Padilla, los proyectos en marcha.

También apuntaba que era «probable» que, al depender ahora su departamento de la Concejalía de Cultura, la programación cambiara de escenarios al contar ahora con nuevos espacios culturales –como ha sucedido con la obra sobre el Mercado Central, que se realizará en Las Cigarreras– y teniendo en cuenta que se prevé iniciar cuanto antes la rehabilitación de la Casa de Máquinas para instalar allí el Centro de Interpretación de la Memoria de Guerra en Alicante.

Por todo ello, pedía «paciencia» a las compañías hasta que la nueva programación se aprobara.

El resto de compañías no ha manifestado reparos a la decisión tomada desde el ayuntamiento. El director de Canelobre. El vuelo de la mosca, Iván Valdevira, apuntó ayer que «nos comunicaron que era el momento de cancelar y nos pareció bien. Solo tenemos palabras de agradecimiento a la Concejalía de Memoria Histórica por haber representado la obra muchos días y haber sido un éxito. Si nos dicen de volver, volveremos». La Clandestina, por su parte, indicó en Facebook que la obra Anda Jaleo se suspendía «temporalmente» por motivos de «transición» en el Ayuntamiento.

María Dolores Padilla, por otra parte, tampoco ha querido hacer comentarios por no disponer de la información detallada ayer. La concejal ha señalado que el lunes se presentará la programación relativa a los actos de homenaje a las víctimas del 25 de mayo, pero ha dejado claro que ella no ha «cancelado nada».