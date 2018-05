Verónica Echegui, premio Ciudad de Alicante del Festival de Cine

El Festival de Cine de Alicante entregará el premio «Ciudad de Alicante» a la actriz española Verónica Echegui. La actriz recogerá el galardón durante la gala inaugural de la 15ª edición del certamen, que tendrá lugar el próximo 25 de mayo en el Teatro Principal de Alicante.

El premio «Ciudad de Alicante» distingue a jóvenes promesas del cine español que destacan por su trayectoria y su proyección en el panorama cinematográfico nacional. En las pasadas ediciones han sido galardonados con este premio actores como Irene Escolar, en 2017; Marian Álvarez, Mario Casas, Lucía Jiménez, Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Fernando Tejero, Pilar López de Ayala o Hugo Silva.

El director del Festival de Cine, Vicente Seva, destacó ayer que Verónica Echegui se dio a conocer en 2017 gracias a la película Yo soy la Juani de Bigas Luna, por la que fue nominada a los Goya como actriz revelación, nominción que repitió con Isa y Katmandú . Seva ha apuntado que «es una actriz que ha conseguido hacerse un hueco en Estados Unidos y trabajar bajo la dirección de Danny Boyle». La actriz, de 35 años, ha trabajado en Tocar el cielo, El menor de los males, El patio de mi cárcel, Isa, La casa de mi padre, Bunny and the Bull, La mitad de Óscar, Seis puntos sobre Emma, Katmandú, un espejo en el cielo, La fría luz del día, Kamikaze, La gran familia española, Me estás matando, Susana y No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.