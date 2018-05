Barcala dice no tener noticias del Consell por la compra del Principal cuando ya hay fijada una reunión

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, instó ayer a la Generalitat a «profundizar» para ver «cuál es el verdadero recorrido que tiene» la declaración de intenciones firmadas por el Consell, el Ayuntamiento de Alicante y el Banco Sabadell respecto al futuro del Teatro Principal. En ese documento, la Generalitat manifestaba su intención de adquirir el 33,3% de la propiedad del teatro, a partes iguales con el Sabadell y el Ayuntamiento, a cambio de pagar una cantidad -según la tasación de esta institución, alrededor de 3 millones, cifra a concretar cuando el consistorio envíe su propia tasación-, que se emplearían en la reforma del teatro y en pagar la deuda.

Barcala, que se reunió por la mañana con el director territorial del Sabadell, Jaume Matas, afirmó que «lo que pasa es que eso se firmó en febrero y a día de hoy no sabemos absolutamente nada». Y destacó que «jurídicamente no es tan sencillo lo de decir que yo me quedo con la tercera parte y pongo dinero para no se sabe qué».

El alcalde aseguró que «a priori yo el tema no lo veía» y se preguntó «¿por qué le van a vender una parte a la Generalitat el Banco Sabadell y el Ayuntamiento pero no van a recibir nada a cambio porque se va a hacer cargo de una deuda?, ¿entonces se convierte en acreedor del Sabadell y del Ayuntamiento?». «Banco Sabadell está igual que nosotros -destacó- y hemos llegado a la conclusión de que hay que analizar bien cuál es la situación y volver a promover una reunión a tres bandas».

Estas declaraciones sorprendieron al Consell, que las atribuyó «a un lapsus o al desconocimiento de la gestión de las áreas de su responsabilidad», según palabras de la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, que mostró su extrañeza ya que «este lunes pasado precisamente cerramos la celebración el jueves de la semana que viene, a las 12 horas, en Alicante, de una reunión a tres bandas para cerrar la hoja de ruta de la adquisición del Principal, en beneficio de los alicantinos».

En este sentido, añadió que el equipo de patrimonio de la Generalitat «está trabajando en la depuración física y jurídica del inmueble con el fin de que la adquisición sea no solo lo más rápida posible, sino de forma absolutamente correcta».

Mira invitó al alcalde de Alicante «a leerse el protocolo», en el que «la Generalitat se comprometía a sanear los balances, modernizar la infraestructura y garantizar su futuro». Además instó a Barcala «a ayudar y no entorpecer en el objetivo de hacer realidad la consecución de proyectos estratégicos y de interés para los alicantinos».