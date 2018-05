Verónica Echegui, premiada en el Festival de Cine de Alicante

El Festival de Cine de Alicante entregará el premio «Ciudad de Alicante» a la actriz española Verónica Echegui. La actriz recogerá el galardón durante la gala inaugural de la 15ª edición del certamen, que tendrá lugar el próximo 25 de mayo en el Teatro Principal de Alicante.

El premio «Ciudad de Alicante» distingue a jóvenes promesas del cine español que destacan por su trayectoria y su proyección en el panorama cinematográfico nacional. En las pasadas ediciones han sido galardonados con este premio actores como Irene Escolar, el pasado año; Marian Álvarez, Mario Casas, Lucía Jiménez, Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Fernando Tejero, Pilar López de Ayala o Hugo Silva.

El director del Festival de Cine, Vicente Seva, ha destacado que Verónica Echegui se dio a conocer en 2017 gracias a la película Yo soy la Juani, por la que fue nominada a los Goya como actriz revelación. Seva ha apuntado que "es una actriz que ha conseguido hacerse un hueco en Estados Unidos y trabajar bajo la dirección del oscarizado Danny Boyle".



Biografía de Verónica Echegui



Verónica Echegui nació el 16 de junio de 1983 en Madrid. Su primera incursión en el mundo del cine se produjo en 2006 de la mano de Bigas Luna, como protagonista de la película Yo soy la Juani, interpretación por la que fue nominada a los Premios Goya en la categoría de mejor actriz revelación. Su participación en esta película fue ampliamente alabada por la crítica.

En 2007 estrenó la película Tocar el cielo, una co-producción argentino-española dirigida por Marcos Carnevale. Al año siguiente protagonizó El menor de los males de Antonio Hernández y formó parte del elenco de la película El patio de mi cárcel, película de la directora Belén Macías y producida por Pedro Almodóvar. Su interpretación de 'Isa' le valió una nominación a los Premios Goya en 2009 en la categoría de mejor actriz protagonista.

En 2009 protagonizó, junto a Juan José Ballesta, la película La casa de mi padre del director Gorka Merchán. Ese mismo año estrenó la película Bunny and the Bull, del director Paul King. En 2010 estrenó La mitad de Óscar, del director almeriense Manuel Martín Cuenca.

En 2012 protagonizó la película Seis puntos sobre Emma, del director Roberto Pérez. Ese mismo año, la actriz fue nominada a los Premios Goya como Mejor Actriz por su papel protagonista en Katmandú, un espejo en el cielo y formó parte del rodaje del thriller La fría luz del día, película dirigida por Mabrouk El Mechri, en la que comparte reparto con estrellas de Hollywood de la talla de Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis.

En marzo de 2014 estrenó la película Kamikaze, donde comparte elenco con actores como Alex García, Leticia Dolera, Carmen Machi y Héctor Alterio, entre otros. En 2013 participó en la comedia La gran familia española de Daniel Sánchez Arévalo, donde tuvo un papel secundario interpretando a 'Cris', papel por el que fue nominada a los Premios Feroz como mejor actriz de reparto.

En 2016 estrenó la película mejicana Me estás matando, Susana junto a Gael García-Bernal. ? Ese mismo año protagoniza No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, de la directora María Ripoll. En abril de 2017 estrenó la comedia italiana Déjate llevar (Lasciati andare), dirigida por Francesco Amato y participó en la película estadounidense The hunter's prayer como actriz de reparto al lado de actores como Sam Worthington.

Actualmente se encuentra rodando la serie Trust, del canal estadounidense FX, junto a Hilary Swank y Donald Sutherland, entre otros.