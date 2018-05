El regreso de Bluenáticos

Nunca se fueron pero se toman su tiempo para grabar discos y tocar sus canciones en directo. Más de dos años después de su último concierto en Alicante, Bluenáticos se sube mañana al escenario junto a Le Grand Miércoles para echar el cierre al M Festival Rock Mediterráneo, que ha llevado al Aula de Cultura de Alicante a 13 bandas alicantinas que han tocado entre febrero y mayo.

A punto de cumplir tres décadas como grupo, el power trío alicantino formado por Sergio, Lupo y Jorge se encuentra mezclando su cuarto disco, Onions, golgers and beer cans in a cabin, del que adelantarán algunos temas este jueves a las 20.30 horas junto a otros antiguos. Ocho años después de su anterior trabajo, R adiography, y veinte desde el anterior, Badulaque.

«Sí, vamos despacio y sin prisas, pero cada uno tiene su vida, su trabajo, y esto es un hobby que nos gusta y por el que nos juntamos a ensayar una vez por semana. Ya tenemos una edad –bromea Sergio Prieto, batería de Bluenáticos– y hay grupos que sacan disco cada año y otros cada ocho».

Eso no significa que no tengan ganas de volver a tocar en directo, sino todo lo contrario: «Nos apetece muchísimo tocar en Alicante y hacerlo en el Aula de Cultura en este festival, donde la gente estará cómoda y disfrutando del sonido, porque muchas veces tocas en sitios donde a partir de la segunda fila no prestan atención. Aquí hay un silencio respetuoso y a veces se agradece que te escuchen», aunque al final la gente acabe el concierto de pie «porque también nos gusta que haya mucho sudor, calor y gente cerca».

Sergio ha asistido a muchos de los conciertos programados por Alejandro Tévar y Miguel Carratalá para este festival de la Fundación Caja Mediterráneo –de entrada gratuita– y opina que es una iniciativa a elogiar: «Me parece fenomenal que haya un escaparate para grupos alicantinos y ojalá venga mucha gente».

El nuevo disco, que se publicará este año y del que han adelantado dos canciones, cuenta con 14 temas, en inglés e instrumentales, de título «raro», bromea Sergio, que hablan de «cebollas» y «cardamomo» o «conversaciones tomando unas latas de cerveza». Aunque comenzaron con el blues, lo dejaron atrás pronto para situarse en el rock psicodélico de los setenta, que ya se definió en su anterior trabajo «y es donde hemos encontrado nuestro sonido».

A Bluenáticos le seguirá Le Grand Miércoles, un cuarteto instrumental de surf-steady que mezcla el sonido de las playas de Jamaica, las de California y las del desértico western con los ritmos mediterráneos y el surf.