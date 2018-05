Christina Aguilera lanza ´Fall in Line´ con Demi Lovato

Christina Aguilera lanza este miércoles su esperada nueva canción, 'Fall in Line' feat. Demi Lovato, que nos llega ya directamente junto a su correspondiente lyric vídeo.

Ya se anunció previamente que Aguilera y Lovato actuarían juntas en la ceremonia de los 2018 Billboard Music Awards que se emitirá en directo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas el domingo 20 de mayo.

Esta canción llega tras el lanzamiento de Accelerate feat. Ty Dolla $ign and 2 Chainz y Twice, los dos primeros avances del primer disco de la diva del pop en seis años, Liberation, que llegará el 15 de junio.

El repertorio del disco incluye los temas Liberation, Searching For Maria, Maria, Sick Of Sittin', Dreamers, Fall In Line feat Demi Lovato, Right Moves feat Keida and Shenseea, Like I Do, Deserve, Twice, I Don't Need It Anymore (Interlude), Accelerate feat Ty Dolla $ign y 2 Chainz, Pipe, Masochist y Unless It's With You.

Además, Christina Aguilera anunció días atrás las fechas de su gira norteamericana de otoño; la primera desde 2008. El tour comenzará el 25 de septiembre y pasará por 22 ciudades y algunos de los recintos más importantes de Norteamérica, incluyendo dos fechas en el Radio City Hall de Nueva York, dos fechas en The Chicago Theatre y conciertos en Boston, Oakland, Denver, Los Angeles y Las Vegas, entre otras ciudades.

Cada una de las entradas compradas para la gira 2018 de Christina Aguilera incluye una copia en CD estándar de su nuevo álbum, Liberation. Las instrucciones sobre cómo canjear una copia del disco serán proporcionadas a través de email por Ticketmaster dentro de las 24 horas de la compra de la entrada.