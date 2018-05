Iván Jiménez dirige al Aula de Teatro con la obra de Blasco «En defensa»

El Paraninfo de la Universidad de Alicante acoge hoy el espectáculo de teatro contemporáneo En defensa (un concierto de despedida), una adaptación de la obra de la dramaturga alicantina Lola Blasco, dirigida por Iván Jiménez y realizada por el Aula de Teatro de la universidad.

En defensa aborda la «generación perdida» de jóvenes que deciden abandonar el país debido a la alta tasa de desempleo. La obra habla de la precariedad laboral, reflexiona sobre el exilio, sobre la aceptación de la mediocridad y hace muchas preguntas. ¿Se puede cambiar esa situación que obliga a los jóvenes a buscarse la vida lejos de su entorno, de su familia y amigos? ¿Hay esperanza?

La obra está interpretada por quince alumnos y alumnas del Aula de Teatro, que ponen en pie una propuesta cargada de poesía, humor, rabia, amor y música.

El director Iván Jiménez no pretende mostrar a los protagonistas como víctimas, sino como luchadores que no se conforman, porque conocen la historia y no quieren repetirla. Son «pequeños héroes de resistencia».

La dramaturga Lola Blasco estuvo noninada con esta obra a los premi0s de la crítica de la Generalitat Valenciana. Blasco (Alicante, 1983) es escritora, directora e intérprete. En el año 2016 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Dramática. Fue nominada en el año 2017 a los Premios de la Crítica de la Generalitat Valenciana, y en el año 2016 fue nominada al Premio Nacional en Literatura Dramática por su obra Siglo mío, bestia mía. Ha publicado obras como Foto Finis (2007), Oración por un caballo (2008), Pieza paisaje en un prólogo y un acto (2010, Premio Buero Vallejo), Un concierto de despedida (2012), Los hijos de las nubes (2013), o Ni mar ni tierra firme: tres monólogos sobre La Tempestad (2014). Se han estrenado muchas de sus obras, entre las ellas, Artículo 47, En defensa, Los hijos de las nubes o Proyecto Milgram.