Amaia y Alfred, tras actuar en Eurovisión: «El puesto es un poco mierda, la verdad»

Miles de usuarios de las redes sociales agrupados en la etiqueta #GraciasAmaiayAlfred se volcaron ayer en apoyo a Amaia y Alfred tras lamentar esta al término del festival de Eurovisión que el puesto cosechado por España, vigésimo tercero de un total de 26 finalistas, es «un poco mierda».

Los mensajes de apoyo se convirtieron en «trending topic» en España y a ellos se sumaron alguno de los antiguos compañeros de los concursantes de Eurovisión en la Academia de Operación Triunfo.

«Y que más da el puesto?? Yo disfruté mucho viendo a @Amaia_ot2017 y @Alfred_ot2017 ?? GRANDES!!!! Un brindis por ellos!!??», escribía en Twitter para apoyar a la pareja Agoney.

Tanto Amaia como su compañero de actuación Alfred se mostraron satisfechos con su actuación, pero la primera reconoció ante los medios de comunicación que el puesto logrado no era bueno.

«Jo, pues es un poco mierda, la verdad, pero no pasa nada», dijo Amaia en un breve encuentro, junto a Alfred, con los periodistas españoles que cubrían el certamen, al término de la gala final en la que quedaron en el puesto 23 de un total de 26.

«Nos hemos quedado muy contentos con la actuación que hemos hecho», aseguró Amaia, quien ante la insistencia de los periodistas reiteró «el puesto, pues es una mierda, pero no pasa nada».

Alfred incidió en que, como habían señalado en cada entrevista antes del festival, «el puesto daba igual», aunque la navarra reconoció que se lo esperaba «un poco».

Cuestionados sobre si repetirían en Eurovisión, Amaia respondió rápidamente con un «no». «No porque no me haya gustado, porque me lo he pasado muy bien. Pero creo que es algo que se vive una vez en la vida», explicó.

Los jóvenes contaron que estos días han recibido mensajes de figuras de la música española como Manel Navarro (representante en Eurovisión en 2017), Soraya (2009), Antonio Orozco y Alejandro Sanz, algo con lo que están «súper contentos», según Alfred.

Preguntados sobre qué países les gustó, Amaia y Alfred destacaron la actuación de la británica SuRie, que protagonizó una de las anécdotas de la gala después de que un espontáneo saltase al escenario y le robase el micrófono.

«Me ha encantado SuRie, que a pesar de lo que ha pasado me ha gustado cómo ha reaccionado», afirmó Amaia, que añadió que la británica «ha terminado la actuación con más fuerza que nunca».

«Nos ha contado que no ha querido repetirlo para no darle el gusto a la persona. Yo creo que ha sido una buena reacción y que lo ha hecho correctamente», coincidió Alfred.