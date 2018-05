Caravana de artistas a Lisboa

La iniciativa reúne a 68 artistas de distintos países y coincide con ARCO Lisboa.

Una feria de arte hecha por artistas, sin galerías, pero pensada para ellas. Esta es la idea que tuvo el artista alicantino Santi Delgado hace un par de años al visitar en la capital lusa ARCO Lisboa, que ha organizado este año su propia feria de arte contemporáneo, Estudio Lisboa 018, que se celebrará del 18 al 20 de mayo en el Centro de Convenciones de esta ciudad.

«La gente se piensa que somos súper revolucionarios por hacer una feria de arte sin galerías, pero no somos anti galerías, sino al contrario. Las ferias se suelen organizar para galeristas que buscan coleccionistas y nosotros somos artistas que buscan galeristas», explica Delgado, que ya intentó organizar la feria el pasado año.

«Yo no soy galerista, pero conozco a los artistas, he dado clase a muchos de ellos, yo mismo lo soy, y tuve el apoyo de los miembros de ACOA (Artistas Contemporáneos de Alicante) para meterme en esta aventura porque si no, no me habría atrevido a montar mi propia feria», añade.

Aunque al principio pensó en Alicante, no encontró un lugar disponible de más de 1.200 metros cuadrados para presentar las propuestas. Finalmente ha instalado la feria en uno de los cinco pabellones del Centro de Convenciones de Lisboa, a escasos metros de las ferias ARCO Lisboa y JustLx (de la misma empresa que organiza JustMad y Summa en Madrid), que se celebran en las mismas fechas, del 17 al 20 de mayo.

Estudio Lisboa 018 cuenta con la presencia de 68 artistas de distintas partes del mundo que mostrarán sus obras en 57 expositores, de los que más una veintena proceden de la provincia, otra veintena del extranjero y el resto de otras ciudades del territorio nacional.

La selección de artistas la ha realizado él mismo, tras extender cerca de un millar de invitaciones. «A todos los invito yo, me baso en la calidad de sus obras y elijo una de sus propuestas expositivas intentando que haya una propuesta variada e interesante, con cierto equilibro entre pintura, videoarte, instalación, fotografía, escultura...Tanto de gente que empieza como de artistas consolidados».

Entre los artistas de la provincia figuran Elena Aguilera, Eduardo Lastres, Ramón Urbán, María Dolores Mulá, Sol Pérez, Perceval Graells, Antonio Pons, Antonio Navarro, Javier Pastor, David Delgado, pau Cámara, Marisa González, Colectivo Lofosa, Alejandro Torres, Carlos y Alejandro Martínez, Carmen de la Fuente, Ramón Cortés, Miguel Bañuls, Javier Montero, Carmen Muñoz y el propio Santi Delgado.

Cada uno traslada su taller a la feria con su trabajo, su concepto y filosofía. El alquiler de la sala y los stands se pagan entre todos, por lo que el gasto medio por artista es de unos mil euros.

«Se trata de una unión de artistas trabajando por un mismo fin: visibilizar nuestro trabajo y contactar con gente interesada en el arte contemporáneo, desde profesores hasta galeristas críticos o coleccionistas», indica Delgado, que también puede venderse obra a un precio «no desorbitado, hay piezas desde 400 euros».

La feria, que el organizador nunca quiso fuera excesivamente grande, también brinda la oportunidad a los creadores de conocerse entre sí y crear sinergias entre el propio gremio, además de acercar su obra a los amantes del arte en general. A su juicio, el cierre de algunas galerías por la crisis económica dejó a algunos artistas en un «cuello de botella» pero pese a todo, «aumentan los apoyos al arte» y las ferias «satisfacen ese interés aportando una riqueza cultural a la ciudadanía».