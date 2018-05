Quince nuevas confirmaciones para el Spring Festival

Spring Festival 2018 está a punto de cerrar cartel de su recinto principal de conciertos. Y, como prometía la nueva organización del evento, el festival alicantino de referencia cuenta con un line-up a la altura de décimo aniversario. A un cabeza de cartel como Los Planetas -en su primera visita a la ciudad desde el lejano 2007- y a nombres como Izal, Dorian o La Casa Azul -confirmado esta semana-, se unen hoy 15 nombres, a los que se sumarán en los próximos días los artistas que actuarán en la zona de acceso gratuito anexa al recinto.

La principal novedad es la programación completa del Escenario Jägermusic, que vuelve a apostar por los creadores emergentes que más despuntan. Allí habrá estimulantes directos de proyectos de música urbana y electrónica como Bea Pelea, Delaporte o We Are Not Brothers, así como dj sets con la electrónica más puntera, como los de BSN Posse, Meneo, Beauty Brain, QWERT o La Résistance.

Por otro lado, dos de los DJs más queridos de la escena indie alicantina se unen al escenario principal del festival. Blitzmix y Nando Costa calentarán el ambiente entre concierto y concierto con los mejores temas del indie y la electrónica.

Estos son todos los confirmados de hoy:

BEA PELEA

DELAPORTE

WE ARE NOT BROTHERS

BSN POSSE

MENEO

QWERT

LA RÉSISTANCE

NANDO COSTA

JES SET

FREAZER

BLITZMIX

KUTXU

NAT VEGAS

YIORCH

RÊVE DISCO CLUB



Cartel por días y programación gratuita

En los próximos días, Spring Festival 2018 desgranará su cartel por días y anunciará la programación gratuita del festival, que tendrá cabida en la Zona Spring Live Food&Market, anexa al recinto principal de conciertos.