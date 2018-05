Una feria del libro de milagro

«La feria se ha hecho coriendo y ha salido de milagro gracias al esfuerzo de los libreros», señaló ayer el presidente de la Asociación Provincial de Libreros y Papeleros, José Antonio lópez Vizcaíno, que coincidió con el presidente del Gremio de Libreros Independientes de las Comarcas de Alicante, Vicente Pina, en apuntar un descenso de ventas respecto al año anterior.

Ambos incidieron en que la precipitación en la organización y la ausencia de firmas de autores nacionales, así como el descenso de actividades, han restado público a la 48 edición, que ha sufrido los vaivenes y cambios al frente de la Concejalía de Cultura de Alicante, ya que la empezó Daniel Simón, la continuó Gloria Vara y la inauguró Dolores Padilla.

«Tendremos que reunirnos pronto con la concejal de Cultura para corregir errores y organizarlo con tiempo porque a un mes escaso de la feria, como ha pasado este año, no se puede hacer», indicó Pina, que añadió: «Si quieren que Alicante siga teniendo feria hay que hacer borrón y cuenta nueva y hacerla de verdad, bien organizada y que llegue a los lectores, para que un mes antes la gente ya sepa qué actividades hay y qué autores vienen».

El responsable del Gremio de Libreros, que este año ha acudido con la mitad de casetas, afirmó que «no hemos llegado a la mitad de ventas que el año anterior» y que a las librerías que viajan de otros puntos de la provincia les supone un esfuerzo mayor que espera tenga un mayor descuento en el alquiler de casetas, algo que acordaron con Gloria Vara.

Pina también señaló que hay libreros que sugieren otras ubicaciones más idóneas para la feria, como la plaza Séneca, más alejadas del tráfico que rodea el paseo de Federico Soto.

López Vizcaíno coincide con que el ruido del tráfico es molesto, pero cree que si se desplaza a Séneca «será una ruina» y «siempre se pueden insonorizar más las carpas». No obstante, también opina que debe fijarse una reunión cuanto antes con la concejal para «hacer las cosas con tiempo suficiente y gestionarla bien».

El representante recordó que no es de recibo que «diez días antes el Ayuntamiento nos diga que no se va a encargar de traer a los autores nacionales y que no vengan porque las editoriales nos digan que ya no hay tiempo»,además de echar en falta «la publicidad de los actos de la feria, que no ha habido como el año pasado».

Vizcaíno también consideró que las ventas han sido «un poco más flojas este año, entre un 5 y un 10 por ciento menos, que además ha coincidido con la Feria Gastronómica, y hemos tenido lluvia, partidos de fútbol...» pero felicitó a los libreros «por su esfuerzo» un año más.