La literatura se pasa a Youtube

En la recta final de la Feria del Libro de Alicante, entre casetas repletas de obras, y el olor a tinta fresca que aflora sobre estas miles y miles de páginas, cabe plantearse una pregunta: ¿hacia dónde se encamina el sector editorial ante el desafío de internet?

La respuesta no es baladí en un mercado con más incertidumbres que certezas en el futuro, aunque una realidad se impone de forma inexorable: los nuevos públicos están en la red, lo que propicia fenómenos innovadores en Youtube con canales especializados en críticas y reseñas de libros.

La ilicitana Mar Melero está precisamente metida de lleno en este universo literario con la gestión de su portal Lecturofilia en Youtube. Con vídeos de no más de ocho minutos, y un montaje que combina lo original con el comentario cultural, es decir, el visionado atractivo con la reseña o crítica de la obra, Melero asegura que el público-lector de internet es muy joven, de 14 a 20 años en su caso, y con muchas inquietudes. Y, sobre todo, está interesado en novelas de amor y juveniles, aunque también otras veces preguntan por el drama o la ciencia ficción.

«La clave para mí es ser natural en los vídeos, con comentarios sinceros. De hecho, intento ser siempre objetiva en mis reseñas, aunque me paguen o me envíen las obras gratuitas la editorial. De hecho, si no me gusta una obra, lo digo», indica Melero, de formación periodística, quien agrega que para la edición de los vídeos busca un diseño «dinámico» que también lo haga ameno.

En este sentido, pese la amenaza que significa la era digital en el sector tradicional del libro, Mar Melero apuesta por iniciativas que beneficien y puedan nutrir a ambos. «Por eso puse en marcha el vídeo especial de '¿Me acompañas a comprar un libro?' que reivindica precisamente eso, ir a comprar un libro a la librería de tu ciudad, además de poner en valor la figura del librero en un negocio tan difícil como este», explica.

También aborda este mismo ámbito el alicantino Antonio Adsuar, creador del portal Librosensayo.com, con distintos vídeos enfocados y especializados en el género. Adsuar, historiador, doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia, y autor del libro La odisea del libro. La transición digital. Guía para autores, editores, libreros y bibliotecarios, comenta que los lectores utilizan principalmente internet «para descubrir el libro, es decir, es el proceso de descubrimiento sobre cosas que no conoces del libro y te pueden interesar». Asimismo, Adsuar destaca la «comunidad de lectores» que se forma e integra internet, y de la que no puede vivir alejada el sector clásico del libro. «Se trata de diversificar porque la venta en papel va a seguir bajando. Eso sí, va a descender, pero no desaparecer», matiza.

Antonio Adsuar, profesor en el IES Lloixa de Sant Joan D'Alacant, apunta en este sentido que el sistema de búsqueda de libros se está transformando. «Hay un grupo de lectores que sigue interesado en los culturales, en las recomendaciones de los suplementos, pero eso está cambiando. El público joven, que es el futuro, del que depende el sector, tiene otras formas de informarse, y busca precisamente al lector, a la comunidad de lectores en internet», afirma. «Dicen que los teléfono móviles es la incultura, pero los libros hay que meterlos allí», agrega sobre este aspecto.

«El libro digital va a ser cada vez más interactivo, porque hasta ahora los editores se han conformado con publicar una fotocopia calcada de la edición impresa. Por eso no tiene sentido gastarse 10 euros en un libro digital que, por un poco más, tienes el de papel. El libro digital, por ello, será cada vez más interactivo y apostará por la comunidad de lectores en internet», señala Adsuar sobre los cambios que están por venir.