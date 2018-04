Un documental narra la era Trump desde The New York Times

La victoria de Donald Trump en 2016 arrojó a los periodistas de The New York Times una pregunta incómoda: ¿Cómo cubrir a un presidente que había declarado la guerra a los medios y los calificaba de «enemigos del pueblo»? El resultado es The Fourth Estate (El Cuarto Poder), un documental de cuatro episodios dirigido por la directora Liz Garbus.