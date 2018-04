El secreto mejor guardado

i la receta de la Coca Cola, ni los archivos del Vaticano, el vestido de la Bellea del Foc, equiparable al secreto del vestido de la novia, es el mejor guardado. Así que colarse en su última prueba, a poco más de 24 horas de que lo luzca Sofía Escoda en la pasarela de la tradicional Gala del Puerto, es todo un privilegio. La cita es en el atelier de José y Toni Alta Costura. Llega el fotógrafo. En el probador, los hermanos le hacen los últimos retoques, revisan todos los detalles y le abrochan los 70 botones de la espalda. Está listo. Pero los más de 20 metros de seda natural, con flores bordadas en 3D, piedras de swarovski, las plumas de avestruz y la cola de dos metros y medio se comen el probador. «Perdona, pero no puede salir fuera para la foto. Porque si sale, la van a ver. Y esto es ¡secreto de estado!», comenta José Santón. Él y su hermano Toni son los diseñadores del vestido que lució anoche la Bellea del Foc, Sofía Escoda. El caso es que tiene razón, es un secreto de estado total y ya se sabe que con estos temas se ponen en órbita satélites espías: miro hacia afuera y una señora apura un cigarrillo con la mirada perdida en el cielo o en el balcón del vecino de arriba. Sospechosa.

Así que todo trascurre en el probador. Primero, llega Josefina, madre de Sofía, después Alba, su hermana. «No tengo palabras, en ese vestido no sólo hay profesionalidad, también mucho cariño», dice la madre mientras con un clínex se seca las lágrimas. La Belleza y su hermana también lloran, todo es emoción en ese probador: «¡No lo había visto entero!», comenta mientras posa delante del espejo. A Sofía le encanta, es su prueba final después de cuatro meses de un trabajo minucioso y artesanal de los hermanos José y Toni. Por primera vez, se ve con el vestido completo que está concebido en dos piezas, con una cola de quita y pon. «Si no sales de candidata, no tienes la oportunidad de ponerte un vestido así. Es espectacular», comenta.

Toni asegura que «desde el principio, Sofía ha confiado plenamente en nosotros. No tenía idea de nada y ha sido fruto de la inspiración con algunas ideas que teníamos en mente. Pero la diferencia la marca ella, no el traje. Y el diseño la define». Su hermano José añade que «ella es muy sobria, no es de colores estridentes y buscábamos un color que no fuera común». De esta forma llegaron al gris que por primera vez ha lucido una Bellea en la pasarela. Sin duda, un tono neutro que no se encuentra entre los más populares pero que, seguramente, a partir de ahora se vea más entre las candidatas porque la Bellea del Foc siempre genera tendencia, según apuntan los diseñadores. Los hermanos están satisfechos con su trabajo, «llevo 30 años en Hogueras, seis como delegado de bellezas y esto es brutal», comenta José muy emocionado.

Pero, ¿qué se hace después con el vestido que podría ocupar una habitación? ¿Dónde se guarda? Josefina, la madre de Sofía, bromea: «¡Hay que estudiar matemáticas!». Pero la Bellea, que lo tiene muy claro, asegura que «haremos hueco en el armario, junto a los demás. Aunque está difícil? Es un recuerdo muy especial de un día muy importante».