Gail Simone: «Wonder Woman cambió las reglas del juego»

Su currículum (Oregón, 1974) es muy extenso, aunque es aún más conocida por reivindicar la igualdad de género en el «noveno arte»

Es muy querida en el sector del cómic. De hecho tiene muchos fans que la han apoyado en cada proyecto en sus más de 20 años de carerra.

Estoy muy conectada con mis fans en las redes sociales y me gusta ir a las convenciones para ver la reacción de la gente. El ambiente del cómic me gusta mucho. Su creatividad únicamente está limitada por la imaginación. La gente siempre responde a las historias, independientemente de que sea ciencia ficción, terror o realismo. Aunque reonozco que prefiero la ciencia ficción.

¿Es por una tendencia al escapismo?

Sí, y me encanta.

¿Cuáles fueron los personajes que le hicieron engancharse al cómic de joven? Tengo entendido que por esa época usted estudiaba para ser peluquera, aunque no hizo a un lado su afición por la historieta.

Sí. Me crié leyendo a Batgirl, Wonder Woman y Black Canary. Todas heroínas. Me gustaba mucho lo fuertes y lo independientes que eran. No era algo común en la sociedad. La lista de heroínas que me gustan ahora es interminable.

Supongo que cumplió su sueño tras ser fichada para guionizar a Wonder Woman.

Recuerdo que la primera vez que me puse a escribir uno de los guiones no me lo podía creer. Dije: «Wow, estoy poniendo palabras en la boca de Wonder Woman». Nunca en mi vida hubiera soñado en hacer algo así.

¿Qué le pareció la adaptación cinematográfica de Wonder Woman (2017)?

Estaba aterrorizada de que quedara mal. Sin embargo, después de cinco minutos me di cuenta de que esa película iba a romper una gran cantidad de muros y que iba a cambiar las reglas del juego, y no solo para los espectadores , sino para toda la industria del entretenimiento. Ha abierto la veda para que haya más personajes femeninos, más heroínas y más directoras.

En los últimos años hemos visto emerger a héroes como Katniss Everdeen en Los juegos del hambre o Black Panther, el primer héroe de cómic de color...

Tanto los escritores como los fans estaban preparados para líderes como esos. Sin embargo, había mucha gente que tenía miedo a la reacción que eso podría conllevar a muchos niveles, tanto el político como el económico. La mejor manera de romper las barreras en la industria es el éxito, porque es la única forma en la que los que mandan deciden ceder. La cuestión es generar dinero.

En 1999 fundó Women in Refrigerators, web que enumeraba los casos en los que se usaba el trauma de una mujer para alimentar la trama de un hombre en los cómic.

En esa época era muy raro ver a una chica haciendo cómics y pensé por qué ocurría. La respuesta la encontré en la trama de los cómics. Los autores utilizaban desgracias de mujeres para alimentar tramas de héroes. Para mí fue chocante, porque las heroínas con las que había crecido eran muy fuertes y valientes. Los que escribían las historias en ese momento ni siquiera pensaban en la posibilidad de dar a los personajes femeninos más protagonismo porque la mayoría de lectores eran masculinos. Afortunadamente, el escenario ha cambiado drásticamente.