La Terremoto de Alcorcón volverá a ejercer de maestra de ceremonias en el nuevo espectáculo The Hole Zero, la precuela de The Hole y The Hole 2, que ya conquistaron a más de un millón y medio de espectadores. La saga de The Hole llegará al recinto de Rabasa el 18 de mayo para contar cómo empezó todo. Ayer, la Terremoto de Alcorcón dio algunas pistas en Alicante.