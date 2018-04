El alicantino José Manuel Carcasés recibe el Premio Vázquez Montalbán de poesía

El periodista y escritor alicantino José Manuel Carcasés (Aigües, 1966) recibió el pasado miércoles el Premio Manuel Vázquez Montalbán 2018, en la modalidad de poesía, por su obra Mi camino. Este galardón lo ha concedido el Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) en su 34 edición.

José Manuel Carcasés supo que era merecedor de este premio mientras presentaba en Jaén su último libro 75 curiosidades de Miguel Hernández, que ha elaborado con ilustraciones del artista Santiago Ydáñez. Tras la presentación de esta obra hernandiana, tuvo que acelerar las actividades posteriores al acto para llegar a tiempo a recoger el galardón.

El premio le ha sido concedido por un único poema de 50 versos que, bajo el título de Mi camino, revela una dura experiencia vital que pasó con éxito el escritor hace años, tal y como se aprecia desde el inicio de este trabajo: «Continuar, sin ganas, / con una monotonía que me apresa / pero, a la vez, me avanza».

La parte central del trabajo describe el dolor profundo del poeta: «Me has derribado de un golpe desalmado. / Me has herido, me has desolado. / Estúpida vida que me dejas sin aliento, / que tanto daño me haces, / que tan pocas veces te entiendo».

José Manuel Carcasés, que ya había publicado otras obras en el género de novela, ensayo y relato, aseguró que el motivo de dar luz a la poesía que escribía desde hace décadas fue a raíz de una entrevista realizada hace un año en INFORMACIÓN: «Siempre he tenido en la cabeza el fantástico reportaje que escribió la periodista sobre mi última novela, pero me preguntaba si también escribía poesía. Eso me hizo pensar por qué no rescataba los viejos poemas que hacía tiempo había escrito y guardaba en el apolillado cajón de los recuerdos», señala.

El escritor destacaba que llevaba treinta años escribiendo poesía, pero no se lanzaba «porque no me termina de convencer», pero el momento ha llegado un año y medio después con este primer trabajo poético que se ha atrevido a dar a conocer al público y que ha resultado premiado.

Carcasés recibió el galardón de manos de la alcaldesa de San Fernando de Henares, Cati Rodríguez Morcillo. El premio Manuel Vázquez Montalbán se suma a otros dos galardones literarios que ya tenía el autor: Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2010 y 2º Premio de Relatos por la Igualdad 2011.