La electrónica de Crookers sonará en el Spring Festival

La faceta electrónica de Spring Festival sigue creciendo. Si hace una semana se unía al festival decano de Alicante el británico Alex Metric, en esta ocasión llegan una nueva confirmación internacional -la del italiano Crookers- y dos nacionales -WAS y Beauty Brain-, con los que el plantel electrónico suma ya cuatro nombres de primer nivel.

Crookers será el encargado de cerrar una de las dos noches de Spring Festival 2018 (25 o 26 de mayo) con una sesión que promete convertir el amanecer en el Puerto de Alicante en una auténtica fiesta con los mejores temas de house y electro. No en vano, ha editado remixes oficiales con estrellas del nivel de Kid Cudi, Lady Gaga o Major Lazer.

En el plano nacional, los vascos WAS debutarán en Alicante de la mano de Spring Festival. El proyecto antes conocido como We Are Standard se reformó de forma magistral en 2016 con nuevo nombre y nuevo sonido, en el que la electrónica de corte house se funde con el pop e incluso los instrumentos vascos tradicionales, como la txalaparta.

Los gaditanos Beauty Brain también se unen hoy al cartel tras haberse convertido en unos de los productores más cotizados de la escena electrónica urbana nacional. Sus temas acumulan millones de reproducciones en Spotify y cuentan con colaboradores de lujo como Ms Nina o el mismísimo Chimo Bayo.

El décimo aniversario de Spring Festival, que renueva por completo su cartel y su filosofía, suma ya nueve confirmados: Izal, Dorian, Crookers, Alex Metric, L.A., WAS, Varry Brava, Los Punsetes y Beauty Brain. Pero aún hay más novedades, y es que en los próximos días se anunciará un nuevo cabeza de cartel del festival

Los abonos para Spring Festival se pueden adquirir en Ticketea desde 23€, pero solo hasta esta misma noche, cuando subirán de precio.