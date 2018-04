La directora María Ripoll, premio Lucentum del Festival de Cine de Alicante

La directora María Ripoll recibirá el Premio Lucentum en la 15ª edición del Festival de Cine de Alicante. El certamen le entregará este galardón como reconocimiento a su trayectoria profesional durante la gala inaugural del certamen que tendrá lugar el viernes 25 de mayo.

Este premio es una distinción que el Festival de Cine entrega para reconocer el trabajo de directores en el mundo cinematográfico. Algunos de los homenajeados en ediciones anteriores han sido Alex de la Iglesia, Rodrigo Cortés, Bigas Luna, Daniel Monzón, Jaume Balagueró y Paco Plaza o Inmanol Uribe. En la última celebración de este festival, el galardonado con este premio fue Fernando Colomo.

La cineasta catalana confesó ayer estar «agradecidisima y muy feliz que se me otrogue este premio en el Festival de Alicante, la ciudad quiza más mediterranea». La directora explicó que «en todas mis películas, desde Lluvia en los zapatos, rodada en Londres, Rastros de sándalo, rodada en la India y en Barcelona, Ahora o nunca, en Amsterdam y España o la última No culpes al karma..., rodada entre Madrid y Hong kong, he querido siempre filmar y construir una narrativa visual desde un punto de vista muy mediterráneo y así poder crear puentes comunes entre esas culturas y la nuestra y llevar nuestra mirada tan genuinamente mediterránea fuera de nuestras fronteras».

El director del Festival, Vicente Seva, señaló ayer que «estamos muy contentos de poder entregarle este premio a María, ya que actualmente es la directora más taquillera de la historia del cine español, con una trayectoria internacional y ocho largometrajes dirigidos». Seva avanzó que durante la programación del 15º festival se proyectará la última película de la directora homenajeada No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.

Con su primera película, Lluvia en los zapatos (1998) Ripoll consiguió premios en los festivales de Sitges, Montreal y Bogotá, y estuvo nominada al Premio Goya al director novel. En 2001 dirigió Tortilla Soup, con la que logró un gran éxito de taquilla en Estados Unidos y 9 nominaciones a los premios ALMA (The American Latino Media Arts Award).

Ripoll volvió a España para dirigir Utopía (2003) y Tu vida en 65' (2006). También trabajó en el campo de la publicidad, impartió cursos de dirección de actores en distintos centros y realizó trabajos para televisión como Cromosoma cinco, un documental que daba a conocer la historia de Andrea, una niña con síndrome 5P-.

En 2014 dirigió Rastros de sándalo, con la que obtuvo el galardón a Mejor Película en los Premios Gaudí y el premio del público en Montreal. Su comedia Ahora o nunca (2015) fue un éxito de taquilla y se convirtió en la película española dirigida por una mujer más taquillera de la historia. Su última película es No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016), una adaptación del best seller de Laura Norton con el mismo título.