«Busco la mejor versión de mí mismo»

En su nuevo trabajo el rapero alicantino recupera su esencia y muestra su faceta más personal, «mis miedos y mis dudas».

Durante los últimos dos meses ha pasado las 24 horas del día dentro del estudio. Allí vivía, allí dormía, allí intercambiaba experiencias, allí componía, allí reflexionaba. Y también jugaba al ping-pong, aunque lo suyo sea más el baloncesto. Al fin y al cabo, la experiencia vital, dice, es tan importante como la musical. O una, consecuencia de la otra. «Me apetecía vivir esa experiencia de grabar, de cambiar, de jugar, de escribir allí mismo, de sentir la presión positiva», asegura Nach. Sobre todo en este último disco que sigue siendo un misterio y que saldrá al mercado después del verano. Sin prisas. «No hay título aún porque no lo tengo decidido».

De momento, ayer presentó en Madrid el videoclip de su primer corte, que se lanzará mañana. Grande. Así lo ha llamado. Un sugerente adjetivo con el que el rapero alicantino recupera la esencia del rap, del suyo, con su marca, con unas bases trabajadas con pasión y profesionalidad con Pablo Cebrián. Toda una declaración de intenciones. «Haga lo que haga quiero que sea a lo grande, con toda la fuerza que pueda para intentar ir a más, para crecer».

Una veintena de temas han resonado en el estudio. Cuántos llegarán a sus seguidores, no se sabe. «Son temas inspirados en el soul, el blues, otros más orquestales o más minimalistas», dice el MC poeta o el poeta MC. Con ambos se identifica. «Hemos dado variedad, con la esencia del hip hop siempre mía, pero mirando a cosas nuevas a nivel percusión, instrumental... he intentado buscar en muchos sitios e ir cogiendo lo que nos servía».

El trabajo ha sido a conciencia, algo que responde a la propia exigencia del rapero. «Este disco quería grabarlo y fabricarlo desde cero. Hemos trabajado todo el proceso, desde que ejecutas la música y la mezclas con las letras hasta el máster para que suene lo mejor posible, que es mi lucha».

Nach, cuyo último disco fue A través de mí (2015), está convencido de que no va a decepcionar. «He combinado bastante la parte que hay cuando se abre el telón, en la que muestro mi faceta de estar frente a la gente, con la que hay cuando se cierra ese telón, lo que tiene que ver con mis dudas, mis miedos, mis afectos, mis deseos, mi mundo interior, porque intento buscar la mejor versión de mí mismo. Quiero decir cosas que me sirvan para la vida diaria a mí y también a quién lo escuche».

Pero la denuncia-protesta-reivindicación social también se asoma a esta ventana, destaca el alicantino que se muestra «totalmente» a favor de la huelga de mujeres de hoy. «Viniendo del rap, a veces hay mensajes machistas, pero mi lucha siempre ha sido la igualdad en todos los aspectos».

También considera «lamentable» la condena a tres años y medio de cárcel al rapero Valtònyc. Aunque no comparte su forma de decir las cosas, entiende que «haya gente que manifieste sus frustraciones y enfados de la manera que considere».

Nach sabe que ha cambiado. «Cómo hago las rimas, cómo las grabo... intento buscar el equilibrio para que la gente lo identifique, pero que la rima sea poética para no caer en el ripio que es de lo que huyo». Y es que la poesía es su otro yo. De hecho, su poemario Hambriento va ya por la quinta edición. «Me sirvió de terapia, lo escribí por pura necesidad». Por eso pretende seguir con los recitales poéticos. «El rap y la poesía están en sitios diferentes de mi cerebro; con el rap miro la forma de ejecutar la frase, la energía, el ritmo... con la poesía me dejo llevar por otros caminos diferentes. Ambos se retroalimentan, pero cuando escribo rap soy Nach MC y cuando escribo poesía soy Nach poeta».

Cuando lance el disco tras el verano, comenzará la gira. España y, por supuesto, Latinoamérica. México que no falte. «Si no me hacen un monumento, se lo hago yo a ellos por todo lo que me dan».