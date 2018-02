Steven Seagle se «desnuda» en Alicante

Alicante, ciudad de cómic. Participó en Unicómic en 2002. Y parece que al guionista de Marvel Steven Seagle le gustó tanto que ahora cuenta su experiencia en el libro Get Naked, como una de las ciudades que han marcado su tayectoria.

Después de muchos años firmando para Marvel historias de superhéroes, como Superman o X-Men, decidió que la suya, la de Steven Seagle, también merecía la pena. Así que empezó a contar sus propias aventuras, las que ha vivido en diferentes ciudades del mundo gracias al cómic. Eso sí, todas relacionadas con el desnudo. Por dentro o por fuera. Hay de todo. Nueva York, Hollywood, Colorado Springs, Sidney, Tokio, Helsinki, Seul, Copenhague, Karlovy Vary, Barcelona... y Alicante. Y es que este gran guionista de historietas visitó la ciudad en 2002, en la cuarta edición de las jornadas Unicómic de la UA. Y parece que no le quedó tan mal recuerdo porque ha incluido su experiencia en este volumen titulado Get Naked -editado por Image-, una novela gráfica que incluye 19 historias, en 190 páginas, cada una ilustrada por un dibujante distinto. Todos ellos emergentes y procedentes del centro The Animation Workshop de Dinamarca. En el caso de Alicante, Rebekka Hestbaek.

Parece que hay dos cosas que le marcaron y que aparecen en Get Naked in Alicante. La primera, el propio funcionamiento de Unicómic, ya que reproduce su participación en una de las jornadas de este foro, en la que habló de La Patrulla X -su compañero de autoría, Joe Kelly, también estuvo-, y le asombró que solo hubiera «dieciocho personas en esta convención». Así lo recoge en estas viñetas dedicadas a su experiencia en Alicante, en las que aparece con el traductor Diego García Cruz, que le acompañó entonces.

También recoge otra anécdota en la que el desnudo físico es evidente. Seagle recuerda que jugaron un partido los creadores con los organizadores y después se ducharon en los vestuarios. Algo que chocó al guionista, al parecer porque no es práctica común en Estados Unidos.

«Mi segunda aparición como animal es como un conejito bronceado, cortesía de Rebekka Hestbaek, para desnudarme en Alicante», escribe el autor en las redes sociales. «Cualquier similitud con Pablo Durá-Ruso, María José Armero, Diego García Cruz, Pedro María Fernández o cualquier otro amigo de Alicante, no se puede probar porque Rebekka dibujo animales, no personas», bromea.

El concejal Daniel Simón, entonces uno de los organizadores de Unicómic, recuerda esas anécdotas que ahora recoge Seagle en su libro. «Le gustaron mucho las jornadas porque eran muy distintas a otras a las que había ido, era otro formato con un tratamiento educativo y académico del cómic».

Simón destaca que el guionista presentó en exclusiva el cómic en el que trabajaba entonces y que apareció dos años después, It's a bird. Y también el partido de fútbol entre invitados y organizadores. «Él no había jugado nunca al fútbol, pero se sumó, y parece que le impactó que todos nos desnudásemos y nos duchásemos porque en su país lo hacen de otra forma».

Aunque hace unos años se vieron en Los Ángeles, Simón no podía imaginar que Seagle iba a incluir su experiencia en Alicante «dentro de un libro sobre historias que ha vivido en el mundo; de aquí siempre habla muy bien y esto hace pensar que la experiencia fue muy buena».