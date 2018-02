Una ventana abierta al cine trans

El plazo para enviar cortometrajes que traten esta temática o realizados por artistas trans termina el 20 de marzo.

«Hay dos festivales de cine trans en Francia y uno en Alemania, pero no había ninguno en España y pensamos que Alicante sería un buen sitio para hacerlo», apuntan Lydia Na, portavoz de Alicante Entiende, y Carlos Lamm, creador de la plataforma nosgustas.com, quienes comparten programa en Artegalia Radio, la tercera entidad implicada en la organización de NosGusTrans, el primer Festival de Películas Trans que se celebrará del 9 al 14 de abril en Alicante.

Los organizadores, que cuentan con la colaboración de la Concejalía de Educación e Igualdad de Alicante principalmente, pensaron inicialmente realizar una muestra de cortometrajes, que finalmente se ha convertido en «el primer festival de España y de América Latina» donde competirán cortometrajes de 3 a 25 minutos –tanto de ficción, como de animación o documental– que aborden la temática trans o que hayan sido dirigidos, escritos o protagonizados por artistas transexuales.

El plazo para la recepción de trabajos se abrió hace unas semanas y concluye el próximo 20 de marzo. «Al ser la primera edición no sabemos cuántas propuestas participarán, ni hemos puesto límites a la procedencia de los trabajos, pero empezamos siendo un festival pequeño con la idea de seguir repitiéndolo cada año», indican los organizadores del certamen, que proyectarán las películas seleccionadas en el MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante) los días 11 y 13 de abril, mientras que el 14 de abril se celebrará la entrega de premios en el Castillo de Santa Bárbara.

La dirección del festival ha sido encargada a Carlos Dueñas, realizador barcelonés nominado a los Oscar con Colours y Nunca es domingo y colaborador en el programa radiofónico de Lamm y Na. El festival también cuenta con el apoyo de la activista Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans, que preside el jurado del certamen, que estará presente en la gala de clausura el 14 de abril. Cambrollé ha participado en la elaboración de la primera proposición de ley integral de transexualidad e intersexualidad de carácter estatal que registrará Unidos Podemos el próximo 23 de febrero en el Congreso de los Diputados.

La también artista Lydia Na indica que el festival de cine se enmarca en la Semana Soy Yo destinada a actividades que divulguen la realidad del colectivo transexual: «Una persona trans es alguien que desde que tiene conciencia de sí mismo sabe que su género no es el de su cuerpo de nacimiento. Pienso que esta persona no vive en un cuerpo equivocado, ya que no se puede separar de ninguna forma el cuerpo y la mente, pero este cuerpo si se puede adaptar para hacerlo coincidir a la persona que tú sabes que eres de verdad», explica.

La intención del festival y de esta semana, que también realizará charlas y una exposición de arte solidaria en el Centro Municipal de las Artes, es dar visibilidad al colectivo transexual en sus necesidades concretas y por ello «queremos que todo el mundo se acerque a conocernos. Lo que no se conoce no existe, y lo que no existe no se respeta», apuntan. Tanto Lamm como Na creen que «no siempre estos festivales tienen que hacerse en Madrid o en Barcelona, también es necesario hacerlo en ciudades como Alicante, aunque aquí no hay grandes problemas de homofibia o transfobia».