El PSOE deja a Compromís en el consejo rector del Principal y saca a Guanyar

El PP reclama su lugar si tiene que haber un representante de la oposición.

Cambio de gobierno municipal y cambio de consejo rector del Teatro Principal de Alicante. Ayer se celebró la junta general y el consejo rector de esta entidad cultural, presidida por el alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, con el objetivo de actualizar el nombre de los miembros que forman parte de este órgano que rige el funcionamiento del teatro.

Si en la junta general están incluidos todos los grupos con representación municipal además del Banco Sabadell, como propietario de la mitad del teatro, el consejo rector está integrado solo por cuatro miembros: el alcalde, Gabriel Echávarri; el presidente de la Fundación Sabadell, Miquel Molins; el concejal de Cultura, hasta ahora Daniel Simón, y la concejala de Compromís María José Espuch.

Es decir, los dos propietarios del teatro, y presencia de los dos grupos que formaban gobierno con el PSOE hasta hace unos meses. La ruptura del tripartito ha llevado a cambiar la configuración de este órgano de gobierno, que ayer tuvo que votar diferentes propuestas.

La que se impuso fue la presentada por el alcalde, Gabriel Echávarri, que proponía, dentro de la lógica, que Daniel Simón, al no ostentar ya el cargo de concejal de Cultura, cediera su asiento a la actual edil del área, Gloria Vara. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo.

La polémica surgió cuando el PSOE propuso mantener en el consejo rector a un miembro de la oposición y el nombre elegido fue María José Espuch, de Compromís. Guanyar mostraba su rechazo, ya que su apuesta era la continuidad de Simón, y el PP, a través de su portavoz municipal, Luis Barcala, se subía al carro para reclamar que ese puesto en el consejo rector del teatro debía ser para su partido, ya que es el mayor grupo de la oposición en el Ayuntamiento. Finalmente, el voto a favor de la propuesta socialista por parte del representante del Sabadell dio luz verde a la nueva configuración de este órgano.

«Compromís ha hecho mucho por que la Generalitat dé el paso definitivo de entrar en el Teatro Principal y entra dentro de la lógica del Pacto del Botánico», apuntaba la edil María José Espuch al finalizar la reunión. «No se trataba de valorar méritos, que es como lo ha planteado Dani (Simón), sino de que hay un acuerdo político y al final se ha decidido así».

El edil Daniel Simón argumentó que entra dentro de lo «normal» que la nueva concejal de Cultura sea consejera, pero «el mismo PSOE ha propuesto que una concejala de la oposición se mantenga en el consejo rector, donde solo deben estar representantes del gobierno, y a mí no se me ha dado razón para no seguir siendo consejero». «A algún motivo obedecerá que sea Espuch y no yo la persona que el PSOE ha propuesto».

Para Luis Barcala, «el PP, como grupo mayoritario de la oposición sería el que debería ocupar ese puesto en el consejo, pero quedan muy en evidencia las vinculaciones que siguen existiendo entre el PSOE y Compromís», grupo que «se ha ido pero no se ha ido, que dice que reniega del alcalde, pero le respalda una y otra vez», aseguró el concejal popular.